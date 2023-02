La actual dirección de TVE ha orientado la programación de prime time a contenidos de entretenimiento con grandes platós, de aspecto espectacular, sin regatear presupuesto. Es la fórmula para reencontrarse con un público generalista, familiar, en una franja estelar en la que se ha reducido el consumo frente a todo tipo de hábitos de ocio individuales en el hogar (desde el streaming al simple brujuleo con el móvil).

Para triunfar en este prime time actual de costumbres hay que afrontar estrenos atractivos y una estrategia integral de cadena que conforme hábitos de fidelidad a lo largo del día, que permita, por efecto de promoción y arrastre, que cuajen los espacios nuevos. De ahí que cualquier estreno en Antena 3, la cadena más vista, tenga más posibilidades de triunfar, y con más garantías, que un nuevo programa que llega a Telecinco o a La 1, que va a seguir por debajo de los dos dígitos y a la que incluso Benidorm no le ha terminado de funcionar en línea.

A TVE le está costando hallar una audiencia renovada en grandes cantidades. Sucede con Todos contra 1, un concurso que por ahora debido al fútbol se está emitiendo a horas tardías, o las Historias de la tele de Julia Otero, con una puesta en escena aparatosa para lo que es una simple tertulia.

La 1 estrenaba este martes un programa con título irónico, Vamos a llevarnos bien, con duelos dialécticos entre humoristas, la mayoría de la factoría Zapeando. De nuevo, un plató exagerado para poca mercancía. El mayor problema que ha tenido este espacio de la productora The Pool para atraer a la audiencia desde el primer momento es su presentadora: Ana Morgade, que precisamente no ha querido granjearse simpatías a toda costa en los últimos años. Ana no ha querido ser la más popular. A veces ha forzado ser la más incorrecta (o correcta) y frente a su libertad de opinión existe el riesgo de una evidencia: la libertad de elección de muchos espectadores que no les apatece seguirla. Vamos a llevarnos bien se estrenó con un 4,8% de cuota.