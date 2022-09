Moreno Nardo Blanco

Vivir septiembre en El Puerto, es vivir en torno a Ella, en torno a su Festividad, en torno a nuestra Patrona, Nuestra Señora de Los Milagros Coronada.

Si durante la primavera se pasean nuestras Dolorosas por las calles de la ciudad; si durante el mes de julio es El Carmen quien bendice las aguas; en septiembre llega Ella, para cerrar o abrir un ciclo; según como lo quieras mirar. Porque si para muchos significa el fin del verano, para otros significa el principio de otras muchas nuevas etapas.

Cuando hablo de nuevas etapas, quiero hacer hincapié en las escolares, académicas y laborales. Estos días, en los que se revisa el material escolar, se revisan uniformes; en otros tiempos se esperaban los resultados de las recuperaciones. Días en los que conoces tu nueva ciudad, a tu compañer@ de piso. Conoces tu facultad, a tus profesores; tus compañeros de trabajo, días en los que te das cuenta, que te ha cambiado la vida por completo.

Y es ahí, en este mes, donde Ella, nuestra Patrona, sale a la calle para que, sobre una alfombra de sal de nuestras salinas, le pidas por estos jóvenes familiares, que como aquellos salineros; sudarán y trabajaran entre libros, por labrarse su futuro y obtener su merecido salario.

Con Ella llegan las rutinas, llegan los horarios y las buenas costumbres, porque, aunque el sol luzca aún más fuerte que la luna; el verano de nuestra ciudad termina esta noche, cuando Ella, haya repartido durante la procesión la serenidad y la paz a sus hijos portuenses.

Somos muchos lo que pensamos que la religiosidad no está de moda, pero ahora escribiendo este artículo me doy cuenta que no es cuestión de estar de moda o no, que esto es mucho más. Es cuestión de fe, devoción y quizás, de saber transmitir nuestras raíces, nuestras costumbres y el significado en cada casa de ellas.

Si tienes algún familiar en estas circunstancias, pídele a nuestra Patrona para que le vaya bien su nueva etapa y dale o hazle llegar una estampa de Ella, para que en los momentos difíciles la mire y recuerde viendo ese rostro moreno, que alguien en su Puerto pidió por él.

Ahí comienza también la fe y la devoción.