Moreno Bonilla, la bandera andaluza y el PSOE

No deja de sorprender la apuesta del presidente Moreno Bonilla de hacerse con el poder del andalucismo. A lo realizado, asumido por su partido, de cambiar la bandera de España por la blanca y verde de Andalucía, ahora asume un nuevo reto en su intento de apoderarse del sentimiento andalucista declarando la fiesta emblemática andaluza del 4 de diciembre como el Día de la Bandera de Andalucía.

Esta fecha, largamente reclamada por los antiguos dirigentes del PA, siempre ha ocupado un lugar especial en el sentimiento del pueblo andaluz, sobre todo en los que hicieron que esa manifestación histórica del 4 de diciembre de 1979 diera un vuelco en los sentimientos de un pueblo, hasta entonces adormecido, que pedía los mismos derechos que los demás. Un autogobierno que el Partido Popular se negaba a conceder a los andaluces. La historia está escrita y no se puede cambiar. Ahora Moreno Bonilla da un paso más, para hacerse con un espacio que históricamente ha venido ocupando el Partido Socialista, en su intento de apoderarse de un nacionalismo tranquilo y moderado inventado por él para apropiarse de los símbolos que unen a los andaluces.

Dice el presidente andaluz que el 4 de diciembre fue una manifestación sin margen político. Se equivoca el señor presidente porque nunca una manifestación en Andalucía tuvo tanto color político como esta y los que estuvimos allí lo podemos testificar. La derecha no asistió ni estuvo de acuerdo con la vertebración del Estado Autonómico. Pero de lo que no hay dudas es de que el señor Moreno Bonilla tiene todo el derecho a reivindicar su nuevo patriotismo andaluz. Otra cosa es que los andaluces le crean o no, pero hay muchas dudas entre si este nuevo andalucismo es una estrategia para hacerse con la mayoría absoluta o de verdad es una apuesta por elevar el nivel de autogobierno de nuestra comunidad.

El Partido Popular, su presidente en primera persona, está copiando el modelo político que ha estado ejerciendo el Partido Socialista durante las cuatro décadas que ha estado en el poder y que en los últimos años había abandonado. No existe cambio alguno en la comunidad. El PSOE fue capaz de crear en los ciudadanos el sentimiento de que solo su partido era capaz transformar Andalucía y logró el apoyo de la mayoría absoluta. Se hizo con el poder de toda la izquierda y llevó a cabo la mayor transformación que ha sufrido una comunidad muy precaria, que partía de cero, aplicando unos marcos políticos de inversión pública y creando un estado de bienestar como nunca había tenido Andalucía.

Pero los socialistas no se dieron cuenta de que la sociedad andaluza de estos tiempos había evolucionado y el perfil del votante no era el mismo y por lo tanto se necesitaba aplicar otro marco político distinto. El PSOE desde Griñán el año 2012 había perdido un millón doscientos mil votos. Una barbaridad que el partido no se molestó en profundizar del porqué ese alejamiento de los ciudadanos. Pero es que ahora, después de la gran derrota, el partido sigue sin analizar estos resultados que ha dejado al PSOE en situación precaria y andan perdido en la oposición. El error estratégico del PSOE le ha facilitado al gobierno del PP apropiarse de los símbolos de Andalucía para que este, el PP, cree un andalucismo descafeinado.