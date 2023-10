Cuando no se puede ganar, lo mejor es no perder. Con esa frase resumió Sergio González el partido ante el Rayo Vallecano y la frase no admite discusión. Otra cosa es que alguno piense que se pudo o se debió ganar al Rayo en casa. Y de partidos de estos nos vamos a encontrar unos cuantos esta temporada, que no se nos suba el buen inicio a la cabeza. Lo jugadores de golf amateurs que empiezan muy bien una partida suelen decir que “tranquilos, que ya aparecerá mi hándicap”, que traducido resulta para los neófitos en el deporte de Tiger Woods que al final tu nivel aparece tarde o temprano por mejor que empieces. Pero de estos partidos hay que sacar siempre la lectura positiva. La primera es la que nos regaló el entrenador cadista y con la que encabezo este artículo. Si en algún partido se nos resiste la victoria o no somos capaces de conseguirla, mejor irse a vestuarios con un punto que con ninguno, que por poco que parezca a priori todo suma. Y la segunda conclusión es que a este Cádiz cuesta mucho trabajo hacerle un gol, lo cual te puede asegurar unos buenos puntos a final de temporada. El equipo lleva 8 goles encajados en 5 partidos, de los cuales 5 goles fueron solo en dos encuentros, ante Barcelona (buen partido pese a todo) y ante el Athletic de Bilbao, donde morimos por subidón de autoestima. En esta liga hay una cosa fundamental, un error de bulto en el que todavía caen algunos entrenadores y futbolistas y en el que no deberíamos caer nosotros: el juzgar a los equipos solo por el nombre. Me explico. Si alguien cree que debimos ganarle al Rayo solo porque “es de nuestra liga”, se equivoca. Como se equivocó Pellegrini al decir que “dejarnos dos puntos en casa contra el Cádiz no nos deja contentos”. O sea, no te deja contento la falta de puntería de tu equipo, la exhibición de Ledesma o tantas otras cosas que, efectivamente, pudieron decantar la victoria a su favor, sino que sea contra el Cádiz. En resumidas cuentas, usted, ingeniero, no se entera de contra quien está jugando. O al menos no lo parece. Ojalá hoy contra el Atlético de Madrid haya ese aura de superioridad de los rivales, ese “a estos papa fritas les ganamos sin bajarnos del autobús”, porque todo eso juega a nuestro favor.

Y nosotros también tenemos que acostumbrarnos a mirar algo más que el nombre del rival para catalogarlos partidos como imposibles o no. El de hoy es de esos complicados, a qué negarlo, pero nada de imposibles. Siempre he dicho que los grandes equipos no suelen perder las ligas en enfrentamiento entre ellos, sino por patinazos ante equipos donde pensaban que no iban a perder jamás. Y de eso, porque el fútbol cambia poco, tenemos que seguir aprovechándonos los que somos, teóricamente, menos poderosos a un solo partido. El Atlético es un rival muy fuerte, pero tiene tocados a muchos jugadores. Si nos plantamos en Madrid con la cabeza fría, el mono de trabajo y mucha ilusión y ganas, los mismo damos la sorpresa. Aquí no hay Misiones Imposibles. Eso para Tom Cruise.