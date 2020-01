Albergábamos un resquicio de esperanza cuando una espectadora reivindicó el regreso de Millennium en RTVE responde. Pero la respuesta del director de La 2, Samuel Martín Mateos, fue contundente. No hay patrocinador, luego por el momento no es posible. Hasta ahí el argumento tiene su lógica, y entendemos el razonamiento. Lo que seguimos sin aceptar, lo que se nos escapa, es que una empresa como RTVE, con más de 6.000 trabajadores, carezca en sus parrillas televisivas de un programa de la solvencia, entidad y empaque de Millennium. Por desgracia, no existe en TVE ni un solo equivalente. Ni mínimamente parecido. No existía antes de Millennium y sigue sin existir diez meses después de que este formato haya desaparecido.

Con independencia del patrocinio, siempre me pareció muy sospechoso el desdén con el que se programó Millennium durante sus cinco años de emisión. Cumpliendo dos requisitos no escritos: primero, no salir antes de la una de la madrugada; y segundo, no haber tenido ni una sola redifusión. Lo que demuestra bien a las claras el escaso interés por dar difusión al producto. Y puede que por ahí esté el mal de fondo. De un lado, lo difícil que resulta encajar programas culturales que no sean a coste cero, programas no patrocinados. Pero por otro lo complicado que es poner en marcha un programa de la dignidad de Millennium en una televisión pública, donde es visto poco menos que como un artefacto extraterrestre que apenas aporta valor.

Samuel Martín Mateos, en aquella conversación con el Defensor del Espectador, Ángel Nodal, lanzó la idea, sin concretar demasiado, sobre un nuevo espacio donde será posible debatir y en el que la señora que echa de menos el espacio de encuentro ("un programa donde los contertulios se escuchan", argumentó) podría cubrir ese hueco en la parrilla de La 2.

¿Cuándo tomará forma?