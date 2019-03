Metas sin barreras

Pues se confirmó la estadística en Elche, aquella que decía que era un campo que se nos daba muy mal tradicionalmente. Lo clavó, la puñetera estadística. Nada de nada, a pesar de jugar con uno más durante más de 45 minutos. Ni por esas. Pero oiga, lo mejor de los errores y los tropiezos es que se puede (y sobre todo se debe) aprender de ellos. Parece que existe algo de miedo por parte del entrenador cadista de que sus jugadores se duerman los laureles antes de tiempo. Para Cervera, se ha cambiado muy rápido el mensaje y esto está haciendo daño mental al equipo. En mi opinión, le mensaje no se ha cambiado tan rápido. El equipo llevaba mucho con sensaciones de que el objetivo de la permanencia se le volvía a quedar chico. Lo que sí se ha cambiado rápido es "oficialmente", puesto que cuando se consigue la permanencia no te queda otra que echarte a descansar o ir a por el siguiente objetivo. .

Pero lo que teme Cervera no es pensar en el ascenso, sino pensar que se tiene conseguido. En esto coincidimos y ya avisamos la semana pasada. Y a mi entender hay un problema de conceptos. No se trata de quitarles a los jugadores la idea de ascender y de ir partido a partido y ya veremos, sino de mentalizarlos que se puede ascender sí, pero que nadie nos va a regalar nada. Borrar la palabra "ascenso" de la mente y pensar solo en el partido a partido no me gusta. Las cosas se consiguen mejor cuando te las propones. Si quieres adelgazar es mejor proponerte una meta de los kilos que quieres bajar que empezar a hacer dieta y ejercicio y va veremos hasta donde llego.

Tener una meta en la cabeza te hace estar pendiente de no apartarte del camino, de estar metido en la pelea, de andar con la calculadora, etc. Lo que no puedes hacer es que cuando adelgaces dos kilos te creas que estás como Arnold Schwarzenegger y te comas tres carmelas de crema a diario para merendar pensando que ya no te va a afectar. Así que tan malo es creerse ascendidos como creer que solo hay que mirar partido a partido. Conviene no pecar ni por exceso ni por defecto. ¿Y por qué no llegamos a un término medio, a un acuerdo que convenga a todos?. Y este no es otro que ir a por el ascenso desde ya, pero peleando cada partido como si no quedara otro. Ahora vienen tres partidos en casa, con uno fantasma en medio (el del Reus), que te asegura tres puntos, y el empuje de la afición se antoja fundamental para seguir aspirando a todo.

Y cuando digo a todo es a todo. Incluido el ascenso directo. Vuelven a decir las estadísticas que la distancia actual siempre fue insalvable. Pues yo pienso que esto es como las enfermedades y los doctores. Y cuando alguien te tenga que decir qué estas enfermo y lo que tienes, que te lo diga un médico, nunca tú mismo. Son muchos puntos, sí, pero en esta división todo es posible. Y si no nos queremos poner metas por lo menos no nos pongamos barreras. Podemos y debemos aspirar a todo. Lo único que hay que meterse en la cabeza es humildad, trabajo y sacrificio. Vamos allá.