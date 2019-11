Merecido reconocimiento a Juan Villar

El próximo día 13 de noviembre tendrá lugar en el Gran Teatro Falla un merecido homenaje al gran cantaor gaditano Juan Villar con un elenco de más de 50 artistas.

Su larga trayectoria de más de 50 años se ha forjado actuando en los tablaos más importantes de Madrid, Barcelona, Sevilla, etc, así como en los festivales flamencos más destacados de nuestro país y del extranjero como primera figura con un amplio repertorio y una excelente discografía.

Juan Villar es un gran cantaor que sin dejar de ser clásico, sin desviarse de la ortodoxia, ha logrado evolucionar el cante y elevarlo con profundidad y pureza legítima sin abandonar la raíz, y llevarlo a los grandes públicos con su sello personal propio y con una voz privilegiada para cantar por derecho.

Recuerdo ese gran homenaje a nuestra inolvidable Perla de Cádiz que fue un rotundo éxito, organizado por el que suscribe y con la colaboración de la peña Enrique el Mellizo. Fue un día 10 de enero de 1974 en el Teatro Andalucía, noche en la que el Ayuntamiento de Cádiz le concedió la Medalla de la ciudad y la peña El Mellizo la insignia de Oro de la entidad al amigo Juan Villar. Te deseo todo lo mejor, con el mismo cariño con el que te dediqué mi poema:

Me duele escucharte cantar/ tu compás, tu lamento y tu quejío/ No se puede aguantar/ me deja el corazón jerío/ Patriarca de una saga, Los Villar/ maestro del cante gaditano/ medio singlo sin dejar de brillar/ y por bandera, ser gitano/ Pureza de fragua y jondura/ bulerías que causan escalofrío/ todo tu cante es una escultura / tu voz, profunda, añeja y con brío