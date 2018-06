La historia tenía que devolver a Mere en el Cádiz Club de Fútbol mucho de lo que le quitó en forma de éxitos como jugador por culpa de las lesiones. Aquel canterano sin suerte en el ecuador de la década de los 90 para llegar a ser un defensor de gran categoría regresó hace casi dos años para cerrar dos heridas. La suya personal como futbolista y la de un filial que se había desangrado por culpa de dos campañas para olvidar.

Mere, "la mejor persona con la que me he cruzado en el fútbol", tal y como dijo una vez el también técnico y ex cadista Pepe Bermúdez, llegó con las formas de siempre, andando sobre la traza del respeto que se aprende en casa. Cauteloso, prudente y muy profesional, valores a partir de los que él, su equipo y su proyecto fueron creciendo hasta elevar a lo máximo todo lo que ha pasado por sus manos.

Hubiera sido un ascenso MEREcido. Un premio a un técnico excepcional que nunca superará al ser humano, que está por encima. Cuando de una persona sólo se sirven bondades, trabajo serio y cadismo, es que la elección de los dirigentes fue acertada en su momento. Se hace con los jugadores y se debería efectuar con los entrenadores; saber cómo es la persona y su sentimiento antes de cerrar un fichaje, sobre todo de cantera.

Mere ha demostrado una profesionalidad incontestable, y la corriente amarilla y azul que surca sus venas, desde el escudo que luce junto a su corazón, es la madre de todas las batallas. El cadismo de Mere es sincero, de cuna. Aceptó bajar a entrenar a División de Honor cuando contaba con ofertas de superior categoría, pero la llamada era del Cádiz B, ese equipo que él defendió entre 1993 y 1995 teniendo al principio licencia del Balón. Licencia para soñar es la que posee este portuense de pura cepa que ha dignificado la figura del entrenador en el filial amarillo. Un cadista reconocido que puede presumir de serlo y que no esconde sus sentimientos, lo que aumenta su valía.