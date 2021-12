No entiendo casi nada pero lo de las mentiras de Cavada y Márquez sí lo entiendo, que el portavoz andalucista acusa a la alcaldesa y a su delegada de mentir. ¿Pasa algo? Quiero decir, un portavoz político acusa de mentir a la primera autoridad de la ciudad y a su delegada de Urbanismo y eso no tiene consecuencias, ¿es eso? Todos mienten, se decía en las películas que veíamos en el cine de verano de Madariaga. Tenía un correlato cínico y cañaílla: Mentir no es malo, lo malo es que te cojan. Entonces, pregunto, ¿han cogido a Cavadas y a Claudia Márquez en una mentira gorda? ¿Dónde se dilucida esto? El portavoz andalucista es un abogado colegiado, creo, aunque no ejerce, creo. Digo que sabe el recorrido de estas afirmaciones, que son un delito en algunos países democráticos. Bueno, Nixon tuvo que abandonar hasta la presidencia de los Estados Unidos por mentir. Clinton casi también, por no decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En estas -digo yo- supuestas o presuntas mentiras de la alcaldesa y Claudia Márquez hay ingredientes sabrosos: La empresa de suelo isleño ESISA, la Asociación de Vecinos de Bazán, cinco millones de euros de subvenciones, los empleados de la sociedad anónima municipal… Romero ha sido el responsable de Esisa algún tiempo y siempre se ha dicho que allí han mandado los andalucistas, que era la niña de sus ojos, Esisa. Un conglomerado de contenidos para hacer un buen lío de todo esto por lo que quieren inhabilitar a Cavadas y a su delegada de Urbanismo y presidente actual del Consejo de Administración de la Empresa de suelo isleño S.A. Como mínimo, pienso. Y el asunto ha llegado a las páginas de nuestro Diario cuando ya lleva un tiempito en la Fiscalía, exactamente desde enero del corriente año. Once meses. O sea, no sé si se puede entrar y salir de la Fiscalía de asuntos suponemos que graves -el manejo de las subvenciones millonarias, las empresas públicas, la ocultación y/o falta de transparencia del actual gobierno socialista/ciudadanos, etc.- sin 'coste' alguno. Pero vamos, también la alcaldesa es abogada y sabe defenderse de acusaciones graves como las que ha recibido de su antiguo delegado y socio de gobierno, el andalucista Romero. ¿Lo hará? Vaya tiempos recios que atravesamos. Han echado el cerrojo a Gibraltar, que está bajando la calle hasta Ceuta, por la variante Omicron; el norte de España está inundado y desbordado, el volcán, nos están diciendo que mucho cuidado de nuevo con el Covid-19, las subidas más las fechas que llegan y sabemos de esto, este embrollo difícil de entender y que merecería una comparecencia de Cavada y Márquez para que nos lo expliquen. Digo yo.