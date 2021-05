Mentes enfermas

No comprendo qué puede llevar a una persona a desearle la muerte al hijo de Candela Peña. Ni qué se le pasa por la cabeza a quienes culpan, por sus encantos físicos y en base a una supuesta alta actividad sexual, a Sara Sálamo y Edurne del bajo rendimiento deportivo de Isco y De Gea. Valgan estos ejemplos para ilustrar la barbarie de las redes sociales mal usadas, donde se da cobijo a las mentes más enfermas. Y aquí radica el problema. No sé qué están esperando los gobiernos o las multinacionales que gestionan las redes, que no sé a quién compete hacerlo, para obligar a todo usuario de las redes sociales a firmar con nombre y apellidos sus entradas. Obligarles a dar la cara ya cuenten qué han hecho hoy de comer ya escriban deseando la muerte a cualquiera. Se acabarían los alias y los cobardes escondidos. Y el mundo sería un poco mejor.