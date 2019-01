Mensaje cifrado

Dice así el texto: "Veardo, tú eres más cabrón porque no puede porque está ya en el tope". La gente habla creyendo que es un simple insulto: mira lo que le ha dicho este alto cargo del PSOE local al candidato del PP a la alcaldía, mira qué resbalón, qué nivelazo, qué boquita, etcétera. Pero fíjense bien. No hay elemento dejado al azar. No sobra nada. Es evidente que este haiku, con apariencia de comentario destemplado en un hilo público de Facebook, tiene contenido cifrado. Analicemos varios detalles que lo demuestran.

1. El vocativo. Sustituye la letra "B" del apellido del interfecto por una "V" de venganza, valentía, valeriana o violín. Es un recurso más que aceptable para esquivar ciertos algoritmos y demandas judiciales. Me acuerdo ahora de una pintada que había en Puerto Real que decía "Muerte a Varragán", y yo nunca me sentí aludido cuando la leía.

2. El comparativo sin comparación. No es un superlativo: no dice "el más cabrón", sino "más cabrón", con elipsis del objeto comparado. Más que qué. Ahí está la clave del mensaje.

3. El cambio del tú al usted en el mismo enunciado, una falsa evolución en el trato personal. Sólo un mensaje encriptado podría recurrir a tal estrategia. Hay quien cree que se trata de andaluz escrito, que se traga las eses finales, pero un análisis semiótico profundo desecharía esta hipótesis.

4. El doble circunstancial de causa. El porque porque. Una resultona anáfora si se lee en verso. Es inverosímil creer que este recurso retórico pueda emplearse para un insulto entre políticos.

5. "En el tope". Clásico término para referirse al lugar de encuentro. Podría ser un bar, el extremo de un espigón, una azotea... A saber.

6. La respuesta. Tras la petición y aceptación de disculpa entre emisor y destinatario, Beardo, que no Veardo, afirmó enigmáticamente que "hay líneas rojas que nunca se deben cruzar", sin explicar cuáles son ni por qué son rojas.

No hay duda, por tanto, de que el mensaje está cifrado, pero ahora, ¿queremos descifrarlo?