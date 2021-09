Los 'Meme'-Sussex

Los duques de Sussex ocupan la portada de la revista Time en el número dedicado a las personas más influyentes de 2021. Como suele suceder con todo lo que les rodea, este nuevo reconocimiento está dando mucho que hablar: desde los motivos por los que merecerían o no recibirlo, al posado de portada con su evidente trabajo de retoque fotográfico excesivo, algo que no iría muy en sintonía con los valores que siempre promueven el príncipe Enrique y Meghan Markle.

La revista publicó el último miércoles la imagen de la portada en la que aparecen con una piel suave, lisa y sin ningún tipo de imperfecciones y, en el caso de Enrique, con un pelo sospechosamente más abundante. La desproporción entre las cabezas y los cuerpos da la pista definitiva sobre el uso, mejor dicho exceso, de retoque.

Como cualquiera puede imaginar, esto no ha sido motivo únicamente de críticas sino también carne de memes, por lo que es posible que ahora mismo el matrimonio esté pensando ya en dar una respuesta a todas estas críticas.

"¿Harry lleva peluquín o es que se pasó con el secador?", bromea un internauta sobre el nieto de la reina Isabel II. "Terrible trabajo de retoque, parece que estén en una película de Disney". Son sólo algunas de las reacciones a la extraña portada en redes sociales.

Algunos usuarios se muestran decepcionados con Time, por la forma en que colocaron a los protagonistas para la foto. "Esto tiene que ser un error"; "pensé que era una parodia con una portada espeluznante claramente retocada con photoshop, se me ha caído Time"; "¿quién aprobó esto?".

Algunos tuiteros también pusieron de vuelta y media a la publicación, no solo por el exceso de photoshop, sino por la pose elegida. "¡¿Quién aprobó esta toma?! ¿Está de pie? ¿Está sentado? ¿Se está agarrando a su hombro para no caerse? ¿Por qué hacéis que personas tan adorables se vean así?", preguntó un usuario de Twitter. "Es como si estuviera encogido detrás de ella", bromeó otro, mientras que otra chica comparaba la foto con el cartel de la película Hermanos por pelotas. "La portada parece tan falsa ... oh, espera, es porque lo son", sostiene otro sin reparo.

El caso es que la popularidad de los Sussex oscila entre el bien y el mal desde su salida de la casa real británica y su polémica entrevista televisiva con Oprah Winfrey en la que pusieron a caldo a los Wiindsor.¿Héroes, o villanos? ¿Un ejemplo a seguir, o unos royals malcriados e hipócritas?

La opinión pública se debate entre alabar su labor filantrópica, o censurar la desestabilización de la monarquía británica que han provocado. La portada de Time, desde luego, no contribuye a mejorar su imagen. Más bien lo contrario.