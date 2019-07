Los tiempos van cambiándole la cara a Cádiz. En unos años será peatonal el paseo marítimo entero. Seguro. De momento, el carril bici da un aire cosmopolita a las terrazas de los bares, tanto que parece que estamos en una ciudad distinta si se la mira por el rabillo del ojo. Pero igual que a las personas, a Cádiz también se la reconoce por el olor. Y es inconfundible el aroma dulzón del verano, mezcolanza de crema solar de coco, algas, fritura, brisa e incluso cañerías cuando va a saltar el Levante, gloria bendita, qué quieren que les diga. Autoexiliarse a la periferia, y ser ya de la Bahía al dejar el aura castiza atrás para echar raíces más allá del puente (de los puentes) trae como consecuencia una melancolía difusa, de tristeza latente por los días que se fueron. Melancolía atlántica que debieron sentir todas las civilizaciones que conforman nuestra memoria y nuestros cimientos. Y aunque de Puerto Real de adopción, servidora es beduina que se dice, criada en la Segunda Aguada y en San Vicente de Paúl. Entre mis recuerdos, ir andandito a la playa (entre semana, tocaba Isecotel y ponerse en las barquitas), con mamá, los bártulos y los vecinos, era todo un privilegio. Lo peor era la vuelta, para almorzar en casa, toda salitrosa y agotada por el juego. Pero el acaloramiento pasaba pronto en la sobremesa feliz, con El Coche Fantástico y el fresquete que entraba por la ventana del patinillo. Los fines de semana, otra historia: en coche con papá para aparcar en el polvoriento descampado de Telegrafía sin Hilos. Al bajarnos, camino de Los Delfines, el aire olía a cerveza por la cercanía de la fábrica de La Cruz Blanca y luego Skol. Allí me esperaban los primos, también los de Sevilla que veraneaban en un apartamento arriba de El Delfín Azul. La playa inmensa, amplia. Si era viernes, nos recogíamos tempranito para ver el Un, Dos, Tres. El sábado despedíamos al sol, y veíamos a los pescadores echar las redes muy cerca de la orilla.

Cómo enjuagarse de la piel tantos recuerdos. No se puede. Ni se quiere tampoco. Y vuelvo a buscarlos todos los veranos, buscando las mismas sensaciones para que las hereden mis hijos. Ojalá. Cádiz y los tiempos nuevos, con sus achaquillos de vieja ciudad, pero sabia y honorable como las ancianas pintureras, se bebe el sol, como dice la canción. Y esta melancolía atlántica, créanme, es veneno del bueno, del que atraviesa el cuerpo y el corazón, empezando por los pies cuando los hundimos en la arena.

Perdonen ustedes este homenaje sentimental a mi ciudad. Se lo debía desde hace mucho, y es mi forma de mostrarle mi devoción, aunque la niegue tres veces cada vez que no encuentro aparcamiento en el centro. Pero Cádiz me abraza y no me lo tiene en cuenta. Y yo lo sé.