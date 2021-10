Mejor estar calladito

En política, cuando no se tiene nada que decir lo mejor es callarse. Y en estos tiempos de la digitalización donde es muy fácil acudir a las hemerotecas, los embustes, las promesas incumplidas, lo que se dijo y lo que se dice, lo que se prometió y no se hizo, pueden dejar en evidencia al más listo de la clase. Es lo que esta pasando con las caravanas que se están formando a la salida de la ciudad dirección Cádiz. Nada tiene justificación para el que sufre estas retenciones. Yo mismo las he sufrido cuando trabajaba en el Puerta del Mar y tenía que irme una hora antes para poder llegar a tiempo. No importa que sean obras de mejoras imprescindibles para el mantenimiento de la carretera. Los ciudadanos pagan sus impuestos para tener comodidades y para que se busquen otras soluciones y no para que le compliquen la vida. No es solo por motivos de trabajo, tienen problemas los universitarios, las visitas al especialista, a los enfermos y otros servicios públicos que están todos en la capital. Esto da motivos para argumentar, ahora que está en discusión el distribuir los servicios públicos de la capital de España, si tienen que estar en la capital todos los servicios públicos o se podría distribuir entre otras ciudades. Porque una vez más queda demostrado que el embudo que tenemos con una sola salida para la autovía de la capital, es un auténtico calvario cuando se inactiva algún carril. Podríamos decir que la capital no reúne todas las condiciones necesarias para sufrir tanta afluencia de público. Pero nuestra ciudad tiene también el problema de los accesos por el Puente Zuazo que en horas punta, salida de trabajadores y colegios, sufre un colapso extraordinario. Pero que esto es verdad, no se puede negar. Pero lo que no se puede argumentar, porque no es verdad, es culpar a la alcaldesa de la ciudad del caos circulatorio de una autovía , simplemente porque Cavada ni siquiera era concejal cuando se remodelaron estas entradas y salidas de la ciudad. Por esto Romero, actualmente en la oposición después de varias legislaturas en los gobiernos con distintos alcaldes, está intentando echarle la culpa a la actual alcaldesa, la misma con la que él gobernó la anterior legislatura, a sabiendas de que incumple la verdad. Miren ustedes, su partido el PA, aunque ahora dice que ya no es su partido, en el año 2010 anunciaba que el acceso a San Fernando por Cádiz quedará resuelto con una glorieta elevada de 50 metros y con 4 viales, que enlazará con la avenida Constitución. Este proyecto será incluido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). También prometían un carril de unos dos Km. Paralelo al Parque del Oeste y que conectaría con el centro de la ciudad por la barriada Cayetano Roldan. Decían, entonces, que esto resolvería las caravanas con la capital. Creo que es bueno y necesario recordarles a los políticos lo que no quieren o pueden recordar. Es más fácil engañar, o intentarlo.