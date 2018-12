Meigas contra brujas piti

Cuando se está en racha, se está. Antes hubo jornadas en las que ni ganando nos metíamos en zona de play off y ahora ni perdiendo salimos de ella. Aunque eso de perder es solo por la oficialidad del marcador, porque el Cádiz se mereció algo más en La Rosaleda. De momento, se mereció haber tenido la oportunidad de adelantarse en el marcador gracias a un penalti que si buscas la palabra "penalti de libro" en Google te sale esa jugada en el primer resultado de búsqueda. Y a partir de ahí… hubiéramos hablado. Pero bueno, se perdió y eso es lo que hay. Nos quedamos con la buena imagen del equipo y a seguir soñando. Soñar, que no es lo mismo que dormir. Porque aquí el que se duerme se lo lleva la corriente. Y hoy Carranza vuelve a tener sabor a Primera. Partidazo entre dos históricos, tradicionalmente saldado a favor de los amarillos. Para el entrenador cadista, el Deportivo es el mejor equipo de la categoría, aunque la tabla clasificatoria no diga lo mismo.

Pero lo cierto es que los gallegos han demostrado tener más peligro que un abrazo del Capitán Garfio y habrá que mostrarse serio desde el minuto uno para seguir presumiendo de estadística. Y sobre todo porque sería bonito despedir el 2018 en puestos de play off. Toda una declaración de intenciones respecto al 2019. Y es que lo de la cuesta de enero no es ningún mito, al menos este año. Tras el partido ante el Depor nos toca enfrentarnos en el primer mes del año a cocos como el Osasuna y Granada. En fin, que más vale hacer buenos propósitos para el año que está a punto de llegar y, lo más importante, ponerse como meta el cumplirlos, que ya se sabe que somos muy dados a los buenos deseos pero a la hora de la verdad todos nos relajamos.

El Cádiz sigue creciendo. La venta de Álvaro García permite tener un presupuesto mayor y se ha renovado a la perla Manu Vallejo y al presente y futuro de la portería cadista: Alberto Cifuentes y David Gil, dos excelentes porteros. Y en al aspecto directivo, creo que la marcha de Quique Pina del Consejo de Administración es una buena noticia para el club. No tengo absolutamente nada contra Pina, y me parece un excelente hombre de fútbol para gestionar un club como el Cádiz. El problema es que esa bicefalia Vizcaíno / Pina no hacia ningún bien a la entidad. Como en la película de Los Inmortales, solo podía quedar uno y ese uno ya tiene nombre: Manuel Vizcaíno. Y partir de aquí, adelante a toda vela.

Lo primero, disfrutar del partido de esta noche. Dice el entrenador del Deportivo, Natxo González, que "Carranza es un campo muy desagradable para ir de visitante". Afortunadamente hoy somos locales y vamos a paladear este encuentro con sabor a Primera, con el deseo de que se repita la temporada que viene siendo de primera de verdad. Pero mientras eso llega, Felices Fiestas a todo el cadismo. A los que nos están haciendo soñar y a los que estamos soñando. Y que el 2019 nos permita disfrutar de nuestro equipo, esté donde esté, con mucha salud. Feliz Navidad y mejor Año Nuevo.