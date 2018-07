¿Mediocridad? No, gracias

Qué pensarían ustedes de alguien al que le regalaran un cuadro auténtico de Velázquez y él dijera que prefiere una copia? Probablemente pensarían que esa persona está mal de la cabeza. Y, sin embargo, esa situación tan improbable es, por desgracia, muy frecuente.

Francisco preguntaba recientemente a los jóvenes: "¿Quién, pudiendo elegir entre un original y una copia, elegiría la copia?". Y añadía: "Este es el desafío: encontrar el original de la vida, no la copia".

El que se conforma con la copia, el que renuncia a ser lo que está llamado a ser, es un mediocre. El que no tira la toalla y pelea por lograr los objetivos que se ha marcado en la vida no es un mediocre: es un luchador, alguien que cree en sí mismo y trata de superarse.

El Papa dice que algunos piensan que es mejor apagar ese impulso de superación porque es peligroso y no hace la vida cómoda, pero él invita a los jóvenes a vencer el enemigo más peligroso de todos: la mediocridad, la pusilanimidad, el adaptarnos, el miedo. Un joven mediocre es un joven sin futuro. La vida está hecha para vivirla, no para "ir tirando". Y añade: "Si los jóvenes no tienen hambre de una vida auténtica, ¿a dónde irá la humanidad?".

Para fijarse objetivos en la vida y pelear por ellos, hay que atreverse a soñar. Rafael Alberti, en un poema a los niños de Extremadura, a los que veía tristes, se preguntaba: "¿Quién fue el ladrón de sus sueños?". ¿Y de los nuestros? ¿Qué o quién nos ha robado nuestros sueños? Y nosotros, ¿hemos robado los sueños a alguien? El cardenal Bergoglio, antes de ser Papa, escribió: "A los chicos les queremos pedir perdón porque no siempre los tomamos en serio… ¡porque muchas veces no supimos hacerlos soñar!".

Todos nacemos como originales. La mayoría morimos como copias. O, peor aún, como fotocopias. Que no sea ese ni el ejemplo ni el mensaje que padres y educadores dejen a hijos y alumnos, porque, como dice el Papa: "¿A dónde irá la humanidad con jóvenes quietos y no inquietos?".