Mi optimismo nato difícilmente me lleva a contemplar el futuro con euforia desaforada, pero recibo con agrado autocomplacido lo que las autoridades calican como éxito del Trambahía en sus primeros días de vida. Siempre me situé en el lado de los defensores de este medio de comunicación; prefiero denominarlo así, antes que como medio de transporte, puesto que los humanos no somos ganado ni mercancía, sino seres pensantes y autónomos que decidimos a dónde y cómo vamos.

Así que he recibido con alegría ese primer dato que señala que, en su primera semana de vida, el tranvía ha sido utilizado por casi 32.000 personas. No sé si son pocos o muchos, pero aún me complace más leer cómo se suman a esta felicitación la de individuos y colectivos que no hace mucho se oponían, incluso ferozmente, a su puesta en marcha. Y he contado en estas incorporaciones satsfechas a comerciantes, hosteleros y, por supuesto, políticos que no hace tiempo combatían incluso la sola idea de un convoy ferroviario circulando por el mismo corazón de San Fernando.

Está por ver por cuánto se prolongará este éxito y cuánto hay de novelerío, de curiosidad y de la propia gratuidad del servicio para los propietarios del bono de transporte público, y si el uso del trambahía decaerá cuando estos factores lo hagan. Y habrá que ver en qué ocasión o contratiempo o accidente saltarán de nuevo los que desean su fracaso y ahora están callados. Pero de momento, da gusto ver el optimismo general que se ha suscitado entre los que empiezan a destacar la manera en la que contribuirá este medio de comunicación a la movilidad entre poblaciones, al descubrimiento de lo que siempre hemos tenido ahí al lado, a la revitalización comercial y hostelera del centro urbano, a recordar a los gaditanos y chiclaneros más jóvenes que la Isla es algo más que Bahía Sur.

Y hay que empezar ya con las urgencias: es urgente incrementar la frecuencia de los trenes, es urgente que más convoys vengan y vayan directamente a Cádiz. Y es muy urgente que se haga la pasarela para comunicar de forma segura la parada de Tres Caminos con el polígono industrial del mismo nombre, que además serviría para poder visitar el conjunto de baterías defensivas de la época napoleónica y el Real Carenero, ya restaurados hace años y nunca acondicionados para su apertura al público. Seguir haciendo futuro.