Medalla merecida

Mi más sincera alegría por lo de la medalla, ya me conocen y saben que no soy una persona reservada y que nunca me callo, y que cuando hay que decir algo lo digo.

Creo sinceramente que una tiene que ser fiel a sus ideales, a sus creencias, y respetarlas siempre con la verdad por delante. En este caso no me puedo callar y tampoco ser una falsa. Lo de la medalla me ha dado una gran alegría.

Sí que es cierto que en este valle de lágrimas, que en este mundo del demonio y la carne hay mucha envidia y que esa distinción ha escocido a muchos. Muchos que se lo callan y ponen buena cara pero que por dentro les corroe la maldad y están deseando de que la medalla le queme en el pecho, maldición que por otra parte tampoco va a hacer mucho daño.

Dirán que le ponen la medalla a un ejemplo de lo falso por vacuo e inexistente, a algo que no tiene nada dentro, vacío, que es mera fachada y que solamente contenta sus partidarios, que solo está bien visto por quienes desde hace muchos años le siguen.

Dirán rabiosos que esa medalla es a una antigalla, arcaica y casposa, que en el Siglo XXI no caben ni la distinción ni a quien se destina, que se la dan a cualquiera y que lo mismo te la dan, como le pasa a Franco, que te la quitan.

A mi todo eso me da igual, qué quieres que te diga. Yo estoy encantada con lo de la medalla de la Patrona y que le hayan ganado el juicio a Europa Laica.

¡Viva la Virgen del Rosario!