Laópera es uno de los espectáculos más grandiosos que ha creado el ser humano, una fiesta por la que el descendiente de Adán puede sentirse ampliamente satisfecho, agradecido, pasmado, estimulado, incluso. Porque eso que estamos oyendo y viendo en esos momentos mágicos, siempre mágicos, no lo duden nunca, lo han creado unos seres de carne y hueso como yo, y he ahí el nacimiento de la admiración. La ópera, como el fútbol, es una creación del hombre, o sea, que es una forma cultural. Allí, durante 90 minutos o tres horas asistimos a algo que traspasa los límites de lo ideado por unos hombres y mujeres. Para la creación de una ópera tenemos que contar en primer lugar con un texto literario, aunque no siempre sea exactamente así. Bueno, al menos hay un texto escrito, una escritura que delimita unas acciones, un argumento, unas cosas que les acaecen a esos seres que irán apareciendo poco a poco en el fastuoso escenario que siempre una ópera requiere. Aunque últimamente, en estos días, asistimos a óperas cuyas puestas en escena parecen más bien formulada por un delirante o un estrafalario orate. Es lo moderno, dicen los ilusos que siempre quieren ir a la última y se tragan sin rechistar y el menor espíritu crítico todo lo que le hayan puesto ante la vista.

Ese texto escrito, pongamos por caso El Trovador, obra del gaditano (ser chiclanero es ser de Cádiz), García Gutiérrez, que sigue los gustos de la época, Romanticismo absoluto, está musicado por un genio, siempre es un genio, en este caso por un supermán de la ópera, me refiero a Verdi, un hombre cuya benéfica sombra recorre casi toda la ópera del siglo XIX y al que debemos lo más granado y conocido por amplios sectores de público, porque ¿quién no ha oído, al menos una vez, pongamos, el Brindis de Traviata, o la Marcha de Aída, conocidísimos y representados hasta la exasperación. Otras veces te meten un fragmentito de cualquier ópera mientras en la tele aparece un joven con pendientes comiendo un bocadillo muy, muy alto, tanto que al boy le cuesta metérselo en la boca; luego, al apartárselo de las fauces, surte como una especie de goma o chicle que se va alargando y que parece tenga dificultades para apartar el colosal bocata de los mismísimos befos, y que a ciertos espíritus nos parece un asombroso ejemplo del mal gusto y quizá asimismo del mal sabor. Otrora te colocan la Meditación de Thais para mostrarte un auto eléctrico, el no va más. O, especialmente en Navidades, el perfume de París va envuelto en un pizca de cualquier otra ópera.

Llegados a este punto, imagine que un terrorista mata al tenor. Digamos antes que casi todas ellas son cantadas por un tenor, un Kraus, un Franco Corelli, mis prefes, y una soprano: María Callas, que cada día canta mejor, nuestra Arteta o… La ópera no puede continuar, no hay tenor, es decir, falta uno de los pilares de la representación. A veces hay milagrosamente un tenor entre bambalinas que dice saberse la ópera, en cuyo caso, la representación continúa, aunque fuere en vaqueros. No se rían, esto aconteció no hace mucho en la Scala de Milán, al patear, y con razón, el público exquisito de la Scala a Roberto Alagna al mamarrachear el Celeste Aída.

En Carranza mataron al tenor, expulsaron en el minuto décimo a Machís. Si fuera ópera se habría abortado el partido. Porque el espectador que paga por ver un partido de balompié paga por ver un ESPECTÁCULO. Olviden el término deporte, El fútbol es, por encima de todo, un espectáculo por el cual se paga y que todo el mundo quiere ver entero, completo, sin que maten al tenor.

Estoy absolutamente en contra de las expulsiones, me parecen una falta de respeto con un público que ha pagado un dinero por ver algo completo y no desigual, una ópera sin tenor, y ha estado dos horas tostándose al sol de agosto del día de la Patrona. No se puede, no se debe matar al tenor. Once contra once, eso es lo que se paga por ver. Que Machís ha pegado una patada a fulano, bien, roja; pero que siga en la fiesta. El martes o el miércoles el Comité de Competición le impondrá una multa de unos miles de euros; pero el espectáculo se sirve entero. Sin matar al tenor.

Igual acaece con castigar a un jugador con varios partidos de suspensión, lo que significa: has infringido el reglamento, ¿verdad?, pues te doy dos o tres semanas sin trabajar y cobrando. A eso se apunta cualquiera. En lugar de estar sin trabajar, multa gordita, que le duela el bolsillo. Cuando haya pagado en una temporada cien mil euros, se piensa más entrar con los tacos en alto a la altura de la rótula. No se puede matar al tenor, nunca se debe matar al tenor.