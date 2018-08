Mariano Peñalver, filósofo, escritor y músico, sigue vivo

A pesar de que, en estos días, se cumplen trece años de su fallecimiento, aún siguen presentes la imagen sobria, las actitudes atentas, la conducta coherente y las palabras matizadas de Mariano Peñalver, el primer rector de nuestra Universidad y un intelectual que, tanto en sus análisis filosóficos como en sus comentarios periodísticos mostraba una exquisita sensibilidad. Su trayectoria humana y académica nos muestran que sus decisiones solían orientarse por sus deseos de alcanzar la armonía, el equilibrio, la unidad y la coherencia, esos factores que, según él mismo explicaba, han de definir las creaciones artísticas, las composiciones literarias y, también, la vida individual, familiar, profesional y social.

Por eso pienso que para interpretar adecuadamente sus textos ensayísticos y sus artículos periodísticos es necesario que tengamos en cuenta su concepción del arte en general y de la música, de la pintura y de la literatura en particular. En la lectura de los artículos que publicó en el Diario de Cádiz, advertimos cómo sus propuestas teóricas están matizadas por su depurada sensibilidad, por su aguda imaginación y por su despejada inteligencia. Sus amigos, sus compañeros y sus alumnos saben muy bien que tejía su filosofía y su vida con los hilos de sus partituras preferidas. "Creo -me decía él mismo- que la modulación de la música resulta esencial para nuestra aprehensión de la vida y para la aceptación de la muerte". Y es que Peñalver, abstraído, atento y profundo conocedor del lenguaje estético y del ritmo melódico de las ideas sencillas, poseía el buen gusto entendido como discreta actitud frente a los problemas graves y como talante respetuoso frente a los comportamientos personales. Recuerdo que, cuando explicaba cómo la belleza ejercía una intensa influencia en el ritmo y en la duración de la vida, señalaba cómo la música, no sólo frenaba la expansión de las manifestaciones antiestéticas, sino que, además, contribuía de manera eficaz a la permanencia de las obras armoniosas y placenteras. Mariano, que poseía la lucidez de los filósofos, también estaba dotado de la imaginación de los poetas, de la fantasía de los pintores y, sobre todo, de la sensibilidad de esos músicos en los que el rigor de la abstracción se funde con la fidelidad a los objetos concretos. Si su profesión académica era la Filosofía, su peculiar manera de modular el pensamiento y su forma propia de articular las palabras estaban pautadas por los diferentes compases con los que él medía sus composiciones musicales. Por eso él interpretaba la vida como el que lee una partitura respetando la melodía y el ritmo de cada compás. Este sentido musical constituye también, a juicio de Prieto, una de las razones que esclarecen la honda satisfacción con la que Peñalver "vivía" en Cádiz y la facilidad con la que "sintonizaba" con los permanentes cambios de sus olas, de sus temperaturas, de sus luces y de sus vientos.

1) En el discurso que pronunció en el acto de investidura de Doctores Honoris Causa del historiador Antonio Domínguez Ortiz y del poeta Rafael Alberti, en el que él explicó la convergencia entre las tareas del poeta y del sabio, encontramos la síntesis de sus propias actividades como filósofo, como escritor y como músico. En estos momentos el profesor Peñalver, con sus análisis minuciosos nos sigue lanzado unos mensajes esperanzadores capaces de disipar esa sensación de que se arruinan los valores más humanos porque traicionan la propia naturaleza. Sus ideas sobre la interconexión de la vida con el pensamiento, con el arte, con la ciencia y con la tecnología contribuyen a estimular el interés por la supervivencia de las nociones intelectuales que se apoyan en unos principios éticos acreditados y en unos valores estéticos que se corresponden con el nivel de la dignidad humana. Querido amigo Mariano, de verdad te repito que no te olvidamos