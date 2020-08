Mariano Peñalver y la decisión de callar

Mariano Peñalver nos aconsejaba que en la actualidad, para contrarrestar la marea verborreica de publicaciones, deberíamos controlar las ansias escritoras y limitar, incluso, las lecturas. Él estaba convencido de que la verdad la encontramos en el fondo del silencio. Es posible que seamos muchos los lectores -me repetía- que, tras invertir dinero en la compra de libros y dedicar tiempo en su lectura, hayamos afirmado con cierto disgusto "este libro podría no haberse publicado e incluso no haberse escrito". Él reconocía, sin embargo, que, de vez en cuando, aprendemos y disfrutamos con algunas obras que, de manera clara, nos explican cuestiones complejas porque son cuidadas divulgaciones que, con fundamento, con humor y con elegancia, abordan unos temas de no fácil acceso para un público culto no especializado que, en España, es cada vez más amplio.

En opinión de Mariano Peñalver, el éxito de algunos escritos, frente a la abundancia de libros inútiles, reside, más que en sus ofertas de soluciones categóricas a los problemas, en las propuestas de preguntas y de dudas: son esos artículos breves que nos inquietan porque perturban nuestro pensamiento y nuestra conducta, son los que, quizás, nos ofrecen unas respuestas diferentes a las que las instituciones proponen para resolver las graves y complejas cuestiones actuales. Como ilustración transcribo su categórica -y a primera vista sorprendente- afirmación de que "el hombre es el más humano de los animales". Lo explica mediante el uso de un lenguaje periodístico, intensificando el tono irónico y a través del acertado recurso a la ficción literaria:

"Un día miré fijamente a un perro y le grité: ¡Hijo de perra! El perro me miró y no se inmutó. Con lo que me convencí de que Descartes tenía razón: los animales son sólo máquinas sin alma. Porque como decía Louis Racine (y cuenta Chomsky), los animales deberían en general haber reaccionado si se hubieran sentido insultados por la afirmación cartesiana. Probablemente San Antonio de Padua y San Francisco de Asís, grandes conocedores y amantes de los animales, añadirían que el perro comprendió perfectamente mi frase pero que no reaccionó ni se sintió insultado porque yo estaba diciendo la verdad, que él era hijo de una perra, cosa que para todo perro no puede ser sino la pura verdad. ¡Cosas del decir y del contexto! «Hijo de perra» es un insulto si no se lo dices a un perro (2004, Ni impaciente ni absoluto, p. 52).