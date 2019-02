Para saber que estamos en campaña, o precampaña electoral, no hace falta que oficialmente se convoquen las elecciones. Nos damos cuenta por la cantidad de soluciones o creaciones que los partidos políticos comienzan a ofrecer. Es cuando la política se convierte en una subasta. Ah, que bien nos iría si todo se cumpliese. Es el momento de pedir. Pedir que se os dará. Decía un alcalde mío que se entraba en el periodo de la servidumbre del voto. Es curioso que hasta problemas enquistados tengan solución en este periodo pre-electoral. Lo malo es que en el próximo también estará en el lado de lo futuro realizable.

Pero hay una petición que me ha llamado poderosamente la atención. Es una pregunta realizada por la oposición al gobierno municipal referente a la ausencia de un "Manual de Paisajismo". No sabemos a qué se refiere. Porque cuando buscamos sobre el paisajismo en las ciudades, en teoría se refiere a la jardinería en el espacio publico. Es decir, traer la naturaleza a la ciudad. Pero no creo yo que ni la pregunta ni el paisaje urbano que desea saber la oposición se refiera a la naturaleza. Para naturaleza tenemos el Parque Natural, pendiente de su intervención a través de los EDUSI.

Quizás el interés se refiera al urbanismo. Porque por paisaje urbano entendemos la construcción de la ciudad, transporte, infraestructura, jardines, fuentes, vías verdes, carriles bici, carriles peatonales. Este paisaje es el que trae el bienestar a la población. Mucho se ha hablado y escrito de la situación paisajística de la ciudad. Sobre todo si nos referimos a su arteria principal y sus alrededores. Su deteriorado casco histórico o centro de la ciudad. La llegada, fantasma, del tranvía nos dejó un centro de la ciudad con un mobiliario poco respetado con el urbanismo que nos tenía acostumbrados. Todo ha significado un gran parche para el centro de la ciudad. Ni la iluminación, ni el arbolado, ni el mobiliario, eran ni son los más adecuados para esta calle.

Pero también influye de una manera muy especial las fachadas de los edificios. Y en esto tampoco ayuda mucho el mapa de edificios históricos en situaciones muy delicadas. Por tanto habría que preguntarse, o la oposición se tendría que preguntar, qué se hace o qué no se hace para volver a recuperar el orden en el centro de la ciudad, que se perdió por las obras de un tranvía que, ahora menos, no sabemos cuándo circulará. Cuál es la idea, recuperar mobiliario, poner fuentes que no tenemos, recuperar plazas, recuperar la luz de antes, la claridad perdida, el arbolado que ahora solo existe en un lateral. Como se puede comprobar, todo fue una barbaridad. Todo hay que cambiarlo.

Pero esto no es de ahora. Hace ya una década que dicho mobiliario lastima a la vista. Y podríamos preguntarnos, o la oposición se podría preguntar, qué se hace con las entradas y salidas de la ciudad. Todo esto forma parte del paisaje urbano de la ciudad, sobre todo de su centro, un centro que se quiere convertir en la vía cultural de la ciudad. Por consiguiente, ¿hace falta un manual?