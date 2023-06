La política es todo un arte, se pasa de la más ardiente de las discusiones a la más amable de las sonrisas. No es cinismo, tampoco educación, ni buena ni mala, tampoco podemos definirlo como evolución, es simplemente política.

Una actuación de cara a unas galerías insatisfechas y que se repite elección tras elección, resultado tras resultado. Por mi parte no pierdo la esperanza de que realmente exista un real y profesional tendido de manos entre los contrincantes.

En cualquier deporte de lucha, como el boxeo, se chocan los guantes antes de dar el espectáculo; en las artes marciales se saluda y respeta; en los juicios, los abogados hasta toman café. Y en todo los casos, al final subyace la satisfacción de un público ávido de violencia, de victoria. En política existe ese público minoritario que busca la confrontación, que disfruta de un buen espectáculo, con gritos y amenazas, y en donde se espera, como en algunos parlamentos asiáticos, que se llegue a las manos para mayor deleite del respetable.

La mayoría de los espectadores, los que nos jugamos el bienestar de la ciudad, preferimos quedarnos con la sinceridad de las manos estrechadas, con el tendido de manos para no dejar a nadie atrás, con el ofrecimiento de la mano amable para salir de la oscuridad y avanzar en la misma senda. Utopía o realidad, espectáculo o gestión, sinceridad o cinismos, esa es la clave, pero si todos, absolutamente todos no evolucionamos, terminaremos por destruirnos, sin caer en el histrionismo y el alarmismo absurdo y ridículo, no va la vida en ello, pero sí en el avanzar, en el crecer y evolucionar a mejor.

Hay cabida para todas las ideas sensatas y razonables, vengan de donde vengan, se funden en los principios que se funden, porque la razón y el bienestar jamás deben de tener colores o siglas. Sinceramente confío en la sinceridad de quienes no son nuevos en esto, de quienes ya saben lo difíciles que son las cosas; de quienes comprenden de lo imposible de peticiones utópicas condenadas al fracaso; de las necesidades que sin gustar son necesarias. Confío en que, tendidas las manos, sea más una realidad que un gesto falso y vacío, y que las manos se muevan en ambas direcciones.