Llegó al conocimiento de los colores en la Academia de Bellas Artes según sus propias palabras, colores que le marcaron para ejercer su vocacional profesión el resto de sus días. Prieto fue un auténtico precursor que acabó junto con los de su generación estableciendo los cimientos del diseño tanto en España como a nivel internacional. Es curiosamente el Toro Osborne el que pone en el mapa del mundo la figura de este artista multidisciplinar, obra que recibió no sin cierta polémica en nuestro país la consideración de Patrimonio Cultural protegido, y que fue portada en el New York Times Magazine en 1972. Desde anuncios publicitarios hasta carteles de diversa temática y portadas de libros fueron parte de su obra como ilustrador, diseñador gráfico y pintor. Siendo también un reconocidísimo escultor de medallas, llegando a ganar más de 40 premios y distinciones de ámbito nacional e internacional como bien nos señalan desde la Fundación que lleva su nombre. Fundación que como tantas cosas en El Puerto se tuvo que marchar ante la indiferencia de propios y la incomprensión de extraños, extraños que curiosamente sí están sabiendo valorar en su justa medida la riqueza cultural que tiene nuestra ciudad y nuestra gente, y de la que tantas y tantas veces renegamos por la inoperancia y desidia de quienes deben llevar el timón de estos asuntos. La Fundación, constituida en el año 2002 con un legado de casi 3.000 piezas entre portadas de libros, carteles, bocetos, medallas e ilustraciones, con un valor patrimonial en su momento de unos 300.000 euros, tuvo que arriar velas, modificar los estatutos para pasar a tener rango nacional, y decidir trasladar la obra depositada en unas dependencias municipales al Museo de Artes Decorativas de Madrid donde ahora se encuentran. No es nuevo aquello de que nadie es profeta en su tierra, y yo diría que mucho menos en El Puerto. Estos días y hasta el 27 de junio, la muestra sobre La huella de Manolo Prieto se puede visitar en el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, en donde se exhiben más de 70 piezas del diseñador porteño. Este año se cumplen tres décadas de su fallecimiento. ¿Tendremos algún recordatorio desde El Puerto sobre su figura?

