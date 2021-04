Mañana, lunes

Hoy empieza la última jornada de la semana que fenece, podría haber dicho el Poeta de las Rosas, José Manuel García Sánchez, latinista de Bullas, aunque puede que fuera de Mulas, las dos son localidades murcianas. Y funcionario administrativo de la Carraca. Vino a la Isla y aquí se quedó, y aquí feneció. Su hermano también fue poeta, y sacerdote. Fermín María de nombre y alias, autor del Llanto General por Guatemala, un largo poemario que le editó la Consejería de Cultura y Educación de la región de Murcia. Un libro homenaje al lugar en donde vivió y puede que entregara el alma a quien se la dio. Lo recuerdo muchas veces, fue un poeta singular, José Manuel, no se parecía a ninguno de La Isla. Todos los días de su vida escribió un soneto. Imaginad. Llegó a contar la historia de San Fernando, ciudad que adoptó como suya, como su hermano Guatemala, en sonetos y romances. Una épica, sin duda, en centenares de páginas que ofreció al Ayuntamiento para que la editara, pero no tuvo éxito.

Esta semana la habría vivido con tristeza porque no pasaron por delante de su cierro de la calle Ancha las procesiones de la Pastora. Escribió también sonetos devocionales a las veneradas Vírgenes y Cristos pastoreños. Imagino las reflexiones poéticas sobre la pandemia y, en general, por todo lo que es este mundo de ahora y estos tiempos recios. No serían, sin duda, los suyos. Pero ocurre que empiezan a no ser los de muchos supervivientes, que no entienden esta voluntad ciega de no luchar contra el virus, de jugar a la ruleta rusa de los contagios en las calles aglomeradas, en las terrazas atestadas y en el silencio ante la exasperante lentitud de las vacunaciones, ni siquiera a la gente que está luchando en la primera línea, los sanitarios y demás grupos sociales esenciales. No hay vacunas, nos argumentan. Respondemos ¿y? E imaginamos el mundo al revés, que Pablo Casado, un suponer, fuera el presidente de un gobierno vicepresidido por Abascal. España sería un incendio. En el sentido metafórico y, me temo, que en el real también. Estamos hechos de esta pasta, al parecer. Sí, la semana de ayer fue como una semana que no ha existido, una semana abducida por la pandemia. Ni un tambor, ni una Amargura sonando por las calles de la Isla, en donde ha muerto Cristo desde hace muchos años, como lo pensó Pablo Quijano, pero que no murió la última madrugá. Digo que no salió nuestro Cristo mascarón de proa del deicidio de Jerusalén, ni nuestro Nazareno ni el Cristo en la urna de cristal de luz lechosa, el Cristo Muerto sin Resucitar que custodian los frailes del Carmen.

Mañana es lunes. Mientras hay vida hay esperanza, decía mi mayor maestra, mi madre inolvidable y queridísima.