Dicen que la gente cada vez ve menos el telediario, y tienen razón. Es para llorar, las guerras en todo el planeta, sobre todo Rusia contra Ucrania. China y USA. Corea del Norte y del Sur. Y las guerras intestinas de los políticos, que entienden más de disputas y controversias que de pactos y diálogos. ¡Uf, uf, qué rollo macabeo! La guerra solo se acaba con la muerte y el descalabro, con la destrucción, el aniquilamiento de uno de los contendientes.

Pongamos el caso lacerante de Ucrania y el déspota de Putin. Estamos de acuerdo: ¿quién no quiere ayudar a los ucranianos? Pero, ¿solamente con misiles, aviones y tanques? ¿No se puede ayudar instándoles al diálogo, a conversaciones, a las vías diplomáticas? Imagínense ustedes que todas las naciones europeas enviaran sus diplomáticos, activaran sus embajadas con los rusos, dale que dale con mediadores, con diálogos, con visitas, con conversaciones, con medidas comerciales, culturales, deportivas… Estoy seguro de que, todos juntos, conseguiríamos parar ese horrendo espectáculo, más de un año en guerra, con más de 6.000 muertos (370 niños) y miles de heridos.

Y eso no es todo. Cuentan que 300.000 niños son empleados en guerras en Nigeria, Irak, Somalia, Afganistán… Y además que solo en África cada cinco minutos muere un niño de hambre o de sed.

A propósito, ¿por qué no se ponen huchas, por ejemplo de Unicef, en todos los comercios y tiendas, a fin de que cuando te vayan a devolver seis céntimos o cuatro, le digas: échalos en la hucha, por favor. ¿Para qué quiero yo o tú tres céntimos?

Por eso nadie quiere ver los telediarios, porque se encoge el alma y te dan ganas de llorar. Porque si en vez de estas tragedias lejanas, te ponen las diatribas parlamentarias de nuestra España del alma, te tiras de los pelos.

Por poner un ejemplo reciente: una destacada política acaba de decir que "la pandemia de gilipollas supera ya a la del Covid". Y una parlamentaria declara no tener más preocupación que advertir que no se debe decir "patria" sino "matria". Nada más oírlo cambié de canal y puse el documental de los leones. Es como si a un ministro se le pregunta por el rollo del sí, si es sí y responde que los señores obispos ya comen espárragos trigueros. Se pasan por la tangente, se van por los cerros de Úbeda. No quieren diálogo, ni concierto, ni acuerdo, sino enquistarse en sus casillas.

P.D. En resumen, la Tierra no ha cambiado en millones de siglos. Siempre guerras y guerras. Unos contra otros por lo que sea. Y muertes y muertes y tragedias sin fin. ¿Podríamos empezar a cambiar este secular conflicto y evolucionar hacia la paz y el entendimiento? Yo creo que alguien ha de empezar. Ese puedes ser tú mismo y yo. Desde mañana ya no peleo con nadie.