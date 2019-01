Isla Televisión es una pequeña empresa de la ciudad que ofrece a sus clientes, mediante cable, una oferta televisiva de canales de entretenimiento. Y un informativo diario. El paso del tranvía por la calle Real obstaculiza el normal desarrollo de su negocio por el trazado de sus cables. Al parecer el gobierno de Patricia Cavada no ha estado diligente en ayudarles, sino todo lo contrario. Entonces se han puesto a mirar en la videoteca de la empresa los años del tranvía. El resultado viene siendo demoledor. Tanto que no me extrañaría que fuera, en San Fernando, el equivalente a los 40 años de poder socialista en la Junta de Andalucía y la necesidad de cambio. Por de pronto, quiero pensar, la inclusión de Fernando López Gil en el número 2 de la lista municipal de mayo, con vistas a la presidencia de la Diputación provincial, o una vicepresidencia, se me antoja más que arriesgada. Los vídeos que se están emitiendo en el informativo diario de Isla Televisión del ex viceconsejero de Gobernación son demoledores. Porque nos muestran a un político frívolo y mentiroso, siempre falaz. En el asunto del tranvía, que otros no trata. Maldita videoteca, se quejarán algunos. Bendita videoteca clamarán otros. Porque señala claramente con el dedo y hace bueno el consejo bíblico de la prudencia y de que todo lo que dice la boca puede llegar a ser motivo de gran arrepentimiento. Es una pena, según se mire, porque los meses que restan para la fecha electoral en San Fernando serán, con toda probabilidad, meses de primeras piedras (Ayuntamiento, Mercado Central, Museo Camarón…) y otros logros en los que el gobierno de Patricia Cavada ha venido esforzándose sin duda alguna. Pero está este escollo del tranvía, y todo lo que lo rodea. Más la amenaza que le pende de una nueva Junta de Andalucía presidida por un dirigente del Partido Popular, con muy buena relación con los líderes locales de esta formación política, que conoce la ciudad y ha visto el tranvía fantasma.

No lo he dicho, no creo que sea necesario, que los vídeos de Isla Televisión de todos estos años del tranvía, no tienen sólo la audiencia de la empresa del cable, ni mucho menos, van saltando de ventana en ventana de ordenador, teléfono móvil y tabletas electrónicas. El resultado es multiplicador de sus efectos. Miles de personas han podido ver, no una, muchas veces, desde 2006 a un político ambicioso que nos decía pleno de convencimiento que el tranvía estaba, como quien dice, a punto de pasar. Y otras promesas en forma de proyectos para San Fernando de los que nunca más se supo.

Maldita videoteca, ya decía.