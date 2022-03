Maldita soberbia

Mi primo Luis, un hombre lleno de sabiduría campera, solía decir que cualquier conflicto no tiene mas que una razón "la comía". Unos y otros luchan y pelean por la comida, es la razón verdadera aunque no se declare. Y es verdad, desde los leones en la selva que matan a las gacelas, y luego vienen las hienas a rebatarles el banquete y a estas, los buitres… Y sin acudir a las fieras, los hombres a través de la historia han sido en innumerables ocasiones hasta caníbales comiéndose a los cautivos, a los vencidos, a los enemigos…la comía, la comía…

Pero yo quiero añadir otro factor. La soberbia. Ese orgullo, ese superyó que tienen algunos gobernantes de ser el macho alfa del mundo. Hay en la historia muchos, muchos, Napoleón, Hitler… lista interminable. Y ahora Putin o la madre que lo parió. Y por ello si hace falta van a la guerra… muertos y desgracias, y hambre, y tragedias…. miles de jóvenes que mueren torpemente en las trincheras. Y miles de seres inocentes entre las ruinas de los bombardeos o emigrados muertos de hambre y de enfermedades.

Cuento una anécdota. Cuando yo tenía novia, iba siempre a Correos a recoger su esperada carta y un día una anciana me contó: "¡fFeliz tú que vienes por la carta de tu novia! Yo hace mucho tiempo, cuando la guerra, venía todos los días para saber carta de mi hijo soldado que estaba en el Frente. Días y días sin recibir nada, hasta que una tarde recibí una carta del Ejército en la que un militar me decía escuetamente "lo siento señora, su hijo ha muerto por la Patria. Desde entonces llevo clavada en el pecho a la Patria". La crueldad de la guerra, la que sea, que no solo mata en las trincheras.

Yo no sé si nuestros gobernantes pueden hacer algo…pero algo podrán hacer. Diálogo, dialogo y diálogo. Palabras en vez de balas. Para eso están los diplomáticos y las embajadas y los consulados. Que el Sr. Sánchez vaya a Moscú aunque sea andando y hable en nombre de todos los españoles con el Putin. Y Europa entera se movilice, todo antes que pulsen los botones nucleares. No olvidemos que Rota está ahí mismo y aunque ese día haya Levante y la nube atómica vaya hacia el mar, no va a quedar ni mijita viva.

P/D : A Putin lo pondría a coger espárragos y tagarninas. Y cada vez que me acuerdo de aquella madre, se me rompe el corazón.