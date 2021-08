Esto fue lo primero que leí el pasado domingo en el whatsapp “Buenos días. Mal sábado. Morante patina, la Patrona no sale…”.

Cuando aún trataba de recuperarme y de ser consciente, de que lo que había vivido el día anterior en nuestra Plaza Real era eso, real; de nuevo recordaba esa noticia que había leído la misma noche y que creía que formaba parte de lo que aun me costaba creer; la Virgen de los Milagros no estará de nuevo el próximo 8 de septiembre por las calles de El Puerto.

Creía que había sido un mal sueño, por un lado, todos esos lances que había imaginado días antes y que vería de las manos de Morante, aquel torero que venía a realizar una gesta y más bien dejó a El Puerto con la “jeta” partida.

Por el otro, pensaba que la Hermandad que más fácil lo tendría para salir a la calle sería la Patrona. El hecho de que Ella salga a ruedas llegué a verlo como una ventaja, respecto al problema del que siempre se habla de cómo meter una cuadrilla de costaleros, debajo de un paso.

Quizás era un iluso en ambas circunstancias; un iluso porque de nuevo le di mi confianza al torero, al que según sus fanáticos, el que va a verlo sabe a lo que va. E iluso porque creía que la única diferencia entre una tarde/noche de verano en El Puerto y la tarde del 8 de septiembre era que en una no estaba la virgen en la calle y en la de septiembre si.

El que me conoce sabe que he estado siempre reacio a los “inventos” para que nuestras Hermandades puedan volver a salir a la calle, pero quizás mis ideas estén cambiando fruto de la desilusión de ver como todo vuelve a la normalidad y los cofrades seguimos anestesiados con un fármaco, que nosotros mismos nos hemos creado, que nos impide sacar la cruz de guía de nuestra hermandad si no hemos visto otra antes.

Ya son dos cruces de guía las que han procesionado en nuestra ciudad durante la pandemia, Soledad y Flagelación, en actos sencillos sí, y quizás ese hubiese sido un buen antídoto, pero, pocos fueron los cofrades que vi ambos días acercarse.

El día de la Patrona, volveremos a llenar playas, bares, terrazas, calles, todo será igual, salvo que Ella, seguirá sin estar.