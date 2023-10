El destino no ha querido que estuviera en La Isla para poder asistir a la Magna Mariana, gustosamente como andaba perdido en tierras de antiguos dioses paganos. Alguno dirá que estaría de dios, del nuestro, cuyos caminos son insondables como bien nos enseñaron. Pero, por lo que he leído, ese acontecimiento diríase que religioso ha dejado contentos a todos, menos, como es habitual, a los hosteleros, que se han mostrado un punto menos que indignados por esta decepción, como si el gran evento cofrade hubiera tenido como objetivo llenar los bares.

Líbreme el Señor de juzgar a los demás, como está en las enseñanzas que nos dejó en su fugaz y atormentado paso por el mundo terrenal, y así me libre también de que los demás me juzguen. Cada uno, o cada diez mil, se divierte como quiere, se reúne con quien le apetece o acude al 'evento' que desea. Pero eso no impide que me produzca asombro la ingente cantidad de ocasiones de festejo colectivo que se acumulan en este San Fernando que nos ha tocado en el reparto de venir al mundo: las naturales, las naturalizadas y las inventadas, todas tienen cabida en nuestro deseo común de aglomerarnos en torno a un motivo y todas consiguen reunir a miles.

Produce admiración la capacidad de este pueblo para llenar espacios públicos ante todo tipo de convocatoria, ya tengan el tinte de religiosas o de paganas, tanto como el entusiasmo de las autoridades por patrocinarlas, lo que supone dedicarles presupuesto, tiempo y esfuerzos, que, por natural falta de tiempo y capacidad, habrá que descuidar de otras ansias y necesidades.

En el aire quedan otro tipo de preguntas que al menos yo me hago, como por ejemplo: cuando hablamos de éxito de la Magna, ¿a qué nos referimos? ¿a que miles de personas llenaran las calles o a que lo hicieran impregnadas de sentimiento cristiano? ¿Es necesaria, conveniente o siquiera justa y necesaria, una gran procesión después de las decenas que durante todo el año recorren las vías, dolorosas o augustas, de La Isla? ¿A mayor gloria de quién o qué se convoca? Y por último ¿es siquiera decente esa confusión matrimonial entre el poder laico civil y el religioso, esa eliminación de la olbigatoria distinción entre Dios y el César que ya nos ordenara hace siglos el fundador de todo esto?