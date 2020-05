El coronavirus es una bofetada en la cara por todos esos momentos de prisa, de no haber dado la pausa necesaria que te requería, por las llamadas que no se hicieron o por los "te quiero" que no se han pronunciado. Hoy vivimos el Día de la Madre, que por mucho que digamos que es un invento comercial para que nos gastemos la pasta, tiene su significado y más en estos momentos. La mayoría de nuestras madres, los que podemos seguir disfrutando de ellas, están confinadas, encerradas, sintiendo el cariño de sus hijos a través de las pantallas de un móvil o tirando besos desde un balcón a varios metros de distancia. Nos lo han dado todo, nos lo han enseñado todo y darían la vida por cada uno de nosotros como lo hacen las que hoy son madres de nuestros propios hijos. Sabemos que están siempre ahí pero momentos como estos nos avisan de lo que puede pasar cuando algún día no estén. Aprovechemos el tiempo.