LA MÚSICA Y LA FERIA

Son muchos los portuenses que piensan que la oferta musical de este verano debiera ser mayor. Sin desmerecer ningún evento (algunos tan plausibles como las orquestas que actuarán en el marco del ciclo Puerto Sherry Classic Festival Nights), entienden que la ciudad merece un programa más amplio y en el que estén presentes algunas de las denominadas grandes figuras.

El éxito del Concert Music en Chiclana, dos meses de actuaciones con nombres como El Barrio, Raphael, Pablo Alborán o Dani Martín, ayuda a crear esa sensación discriminatoria. El ser humano es como es y siempre asimila mejor que, si no se organiza algo en su entorno, tampoco se haga en un buen número de kilómetros a la redonda. Cuando esa actuación no emprendida en su localidad la desarrolla otra ubicada a una treintena de kilómetros, con un potencial demográfico algo menor, surgen las preguntas. Y es que, en contra de lo que suele decirse, las comparaciones no tienen por qué resultar siempre odiosas: también sirven de acicate para prosperar.

Con la vista tendida a más largo plazo seguimos sin fecha para la Feria. La Feria de Primavera es el gran encuentro lúdico anual de los portuenses pero cada año su fijación en el calendario conlleva quebraderos de cabeza. En 2019 se suma a las otras Ferias o al Rocío la convocatoria de elecciones municipales y europeas el domingo 26 de mayo. Parece que desde el equipo de gobierno no les resultaba en principio descartable hacer coincidir los farolillos con las urnas pero otras formaciones políticas no lo tienen tan claro, originándose así una suerte de jornadas de reflexión en las que inmersos estamos.

Yo no haría coincidir ambos acontecimientos por varias razones: son los mismos efectivos locales de seguridad los que han de dividirse en dos frentes, en lugar de concentrarse en uno, se deja casi sin un día de Feria a un buen número de personas entre presidentes de mesa, vocales, interventores, apoderados, no pocos integrantes de listas y otros y se reduce la participación de los votantes. Si no se ve la oportunidad de marcarla antes creo que podría establecerse entre el 29 de mayo y el 3 de junio.