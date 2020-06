12 METÁFORAS VISUALES DEL CONFINAMIENTO

En la pesadilla de la teledocencia, buscando cómo disfrutar en tiempos amuermados, encontré una exposición on-line donde doce fotógrafos (6 mujeres, 6 hombres) escogen una imagen que sintetiza su vivencia (para verla, pongan el título de arriba en su buscador). El resultado se divide entre quienes miran hacia dentro (recuerdos, deseos, reflexiones), que son los más, y los que lo hacen hacia fuera, hacia la otredad. Es curioso que estos últimos sean hombres: José Antonio Carrera reflexiona sobre la amenaza que suponemos para las tierras vírgenes y las tribus no contactadas. Javier Riera hace una poética composición en torno a cómo los animales han aprovechado nuestra ausencia para asomarse a nuestro espacio. Los diez artistas restantes se vuelcan en su intimidad. En torno al pasado hay una reflexión conceptual de Juan Manuel Castro Prieto: una composición irónica sobre el antropocentrismo cuando la humanidad sucumbe a un organismo ¿infrainteligente? En torno a los recuerdos personales hay varias propuestas: los negativos sulfatados de Joan Fontcuberta ("Trauma"), el "Pánico medioambiental" de Pablo Genovés (un interior doméstico que estalla), los juguetes guardados ("Los olvidados", de Pablo Juliá), las viejas películas caseras ("Viaje en el tiempo" de Ana Palacios). La autoficción está en el autorretrato hacia atrás (Isabel Muñoz subiendo su primera escalera) y hacia delante (Soledad Córdoba embarazada). Composiciones de conceptualismo emotivo son las de Laura Torrado ("Sobre las cenizas": un brazo caído con una flor blanca en la mano), Mayte Vieta ("Abrazo": una mujer fetal entre las flores), y, más urbana y masculina, Cristina García Rodero ("El viaje a ninguna parte": una maleta solitaria en medio de una calle desierta). Encuentro más esperanza "desde dentro", en general, en las mujeres. El ejercicio consiste entre otras cosas en ver con qué imagen se identifican mis estudiantes más, o menos: un comentario. Si me miro a mí misma estoy en estas doce fotos, en todas. Me veo por dentro como Fontcuberta, me gustaría proyectarme como Vieta y a lo que me he dedicado coincide con la foto de Ana Palacios: la memoria familiar. ¿Y ustedes?