Mata Mua" ("érase una vez" en lengua maorí) es el título que escogió Paul Gaugin en 1892 para un cuadro de exotismo naïf inventado a partir de Tahití. Buscaba el pintor paraísos vírgenes en los mares del sur, pero al llegar a las islas descubrió que aquella virginidad prístina no existía ya. Idilio cada vez más remoto es el de la baronesa Thyssen con la filantropía cultural y la madre patria. Ella parece gastosa, su hijo debe de haber salido a ella (muy peor), y el gobierno español, en la persona de Uribes, tiene pinta de ceporro. Yo lamento mucho que "Mata Mua" salga de España, pero por otro lado tengo mi Mata Mua enfrente de casa, en la playa de Santa María del Mar. Mis impuestos me cuesta, como a casi todos, pero no tiene precio. Ahora que estamos en la Nueva Normalidad me pongo un vestido playero que me ha regalado mi cuñada para que yo parezca recortada del Telva y me dirijo al acceso más próximo. Allí dos jóvenes con chalecos color butano me informan muy amablemente de que debo bajar la cuesta con mascarilla. Después ya me la puedo quitar. Así que saco mi mascarilla (aunque no hace juego con la túnica ideal ni con mi pamela-visera de diseño) y bajo la cuesta enmascarada porque entiendo que este espacio es atrozmente peligroso. Y nada, una vez pisas la arena los virus se desactivan si eres bañista. Te diriges a tu espacio de seguridad de cuatro metros cuadrados y te vas cruzando con los vendedores ambulantes, que se cuecen en su mascarilla porque es lo más normal: que sufra el trabajador, que para eso trabaja. Tres chavalas en topless pero con mascarilla actualizan en sus toallas los ritos solares de Tahití (o sea, yacen higiénicamente). En la orilla de la playa de repente han florecido miles de adolescentes. No sé dónde se meterían antes del confinamiento, pero ahora están aquí por arte de magia. Como si la gente del sitio hubiera parido en soledad directamente miles de pubertosos. Extrañísimo. Ellos juegan a la pelota y a las palas en la orilla (en algún momento de la Nueva Normalidad debe de haber dejado de estar prohibido) y nada: a ser feliz. Echo de menos las duchas pero no la megafonía, y me hago la ilusión de estar en una playa urbana salvaje. Me matan a balonazos y yo, "múa".