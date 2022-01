Se ha hecho viral la cabalgata de Reyes de Cádiz. Yo la vi a pie de calle con mi hija, y lo primero que nos sorprendió fue el monográfico egipcio, con la esfinge que se lo había comido tó, el escarabeus gigante, el ureus maléfico y la momia siniestra que volaba a gatas. A mi hija le entró la risa floja: aquello parecía la "mardisión" de la "cabargata" (que debería haber sido retransmitida por Jinks, el gato andalú de Pixie y Dixie, el de los "mardito roedore"). Luego la manada de osos polares con la estrella de la función: la pesadilla del ejemplar decapitado y cambembo (ya copiado por Tous y Haribo). A continuación las princesas Disney en formato perjudicado, como una pandilla resacosa que volviera de una celebración de divorcio. Cuando aparecieron los superhéroes, el comentario: princesas para niñas, superhéroes para niños: muy binario este Kichi, ¿no? La sorpresa culminó con Baltasar, que se había triplicado en el trono: quizá era el mítico rey Gerión de Tartessos, con sus tres cabezas. Pero nos reímos mucho con esta generosa cabalgata del humor, fiel al espíritu cachondo y transgresor de Cádiz. Y gracias a ella compensé la melancolía que nos entra a los padres de hijos ya mayores, que había condensado en un poema que les ofrezco aquí para cerrar por fin la Navidad (tantos días sin parar de comer): "Los Reyes Magos de Oriente/ realmente querrían/ orientarse mejor, que siguiera luciendo / la estrella de la infancia,/ que hubiera aún niñas y niños buenos/ o ni siquiera buenos: niños y niñas solo. // Los Reyes Magos de Oriente / majestuosamente querrían / renacer como el sol año tras año,/ romper las avenidas lloviendo caramelos,/ recibir cartas nuevas igual que las de antes,/ que empezaban diciendo: Queridos Reyes Magos.// Los Reyes Magos de Oriente/ con su magia querrían / entender los juguetes electrónicos,/ acertar en las tallas y en las modas,/ no olvidarse las pilas ni el ticket de regalo;/ que todo -o casi todo- fueran "likes" en su Facebook.// Los no reyes no magos no orientales/ cada 5 de enero (gente de ideas fijas)/ esperan a que todos se vayan a la cama, / disponen el teatrillo del don en los zapatos, / apagan la luz, suspiran y se acuestan / soñando un año más que hay niños que los quieren".