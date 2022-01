Ni me lo creía ni no, los que están en la línea de salida de un partido para cualquier puesto, los disponibles "a tiempo completo", igual están o no están. Así Pepe Loaiza, nuestro ex alcalde que, por lo que parece, quiere volver a intentarlo. Digo de interpretar los movimientos que se han filtrado a los medios, como la extrema cordialidad de Juanma Moreno en un reciente encuentro. Y las críticas fuerte que viene haciendo al gobierno de Patricia Cavada y a la propia alcaldesa. En el PP está pasando esto ahora, que hay movimientos más o menos discretos o secretos para la nueva situación que se avecina y que pasará por la convocatoria autonómica "después del verano", que me ha dicho alguien encumbrado del PP. O sea, hay que estar aliquindoi para lo que pueda llegar, si gana las elecciones Juanma Moreno para los próximos cuatro años. De donde se inferiría cierto efecto rebote en las municipales, que es en donde el PP ha tenido más dificultades para recibir encargos de gobiernos. O sea, que esto se me está liando un poco, Pepe Loaiza habrá contemplado íntimamente las posibilidades con las que cuenta o las que le pueden poner en una línea de salida u otra. Digo diputado autonómico, cargo en el Gobierno, candidato a alcalde de San Fernando… Porque lo cierto es que durante su tiempo de gestión y liderazgo de los populares en San Fernando no ha surgido ninguna figura con perfil ni fuerza suficiente par configurar una alternativa al líder actual. Y Daniel Nieto murió, lo que además de una gran pérdida para quienes fuimos sus amigos, lo fue también para un partido al que había pertenecido desde la juventud. O sea, claramente dicho: no hay nadie en el PP de San Fernando que llegue al horizonte de Pepe Loaiza por lo que aquí se hará lo que diga Pepe Loaiza, para sí mismo o la cooptación que determine. Y sin embargo Pepe Loaiza se mueve. En un abrazo a Juanma Moreno, en las críticas duras que viene haciendo a Patricia Cavada, en la presencia, que ha sabido dosificar hasta el momento. Falta, pero queda tiempo, una comparecencia con los proyectos de ciudad, como hacía Fernando López Gil, con las mentiras dentro, claro. Pero es lo que hace, diseñadores que estén trabajando en el nuevo Fadricas, en la Bazán, en los parques y jardines, en el Urbanismo, en Melkart, en la playa y los hoteles… En la ciudad inmediata que puedan ver los ojos de los votantes que acudan a las urnas para invitar a Loaiza y su partido para que suban al despacho de la Alcaldía de la ciudad o pasen de lado y adiós muy buenas.