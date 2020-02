Llegan los bárbaros

Llegaron. No fallan. Cádiz se ha llenado de bárbaros, meonas, puretas salidos, divorciados y divorciadas en pecado que buscan saciar sus ganas de carne. Repugnancia me dais. Mira, si todavía celebrarais la fiesta del diablo y las calestolendas con la clase y la elegancia de Venecia tendría un pase. Si fuera con la simbología castellana... anda. Pero es que aquí sois unos guarros. Da igual que el Kichi ponga sanitarios en las plazas que Cádiz sigue oliendo a orines mezclados con el polvo de las serpentinas y los papelillos. Anoche la plaza del Falla ya estaba llena de Erasmus agarrados a las farolas como si fueran los vampiros tajarinas. Después queréis que no salte. Y eso sí, los podemitas mucha asamblea mucha asamblea pero a la hora de la verdad aquí se hace lo que diga el arcarde chirigotero. Se le puso al muchacho en las orejas que la final tenía que ser de cuatro por modalidad y ahí lo tiene usted. Hasta las mismas claras del día los carnavaleros pegando berridos. Chusma, pero no selecta, sino de la peor calaña, petimetres metomentodo que sólo hacen insultar. Para darse cuenta de lo malos que son sólo hay que leer entre líneas lo que dicen, y lo que callan, los autores y componentes de los grupos que no pasan a la final. Pero si no se quieren ni entre ellos mismos, si se atacan y se despellejan por un premio asqueroso, por unos contratitos en mi querida híspalis, madre y maestra que se me está yendo de las manos. En vez de comportarse como hermanos, como buenos cristianos, se lapidan. Bárbaros todos.