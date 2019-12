Llanto y final

Las historias con final feliz nunca pasan a la posteridad. No quiero decir que aquellas con un desenlace fabuloso no se recuerden con cariño, faltaría más. Es sólo que aquellas historias con finales inexplicablemente abruptos pasan a los anales de la Historia y se recuerdan de generación en generación. Imagine que Kate Winslet, en un alarde de valentía, se hubiera pasado el guión de Titanic por el Arco del Triunfo y, en un gesto de solidaridad con los espectadores, hubiese hecho hueco a un criogenizado DiCaprio que cabía de sobra en aquella gigantesca tabla. Que sí, que el lobo de Wall Street entraba en aquel trozo de madera es una realidad, pero de haberse salvado la historia de Jack y Rose hubiese sido un pasteloso romance más que sobrevive a novios psicópatas y naufragios universales.

Tal vez el final más cuestionado de la Historia, el de La vida es bella, no hace más que corroborar la teoría sobre los desenlaces traumáticos. El holocausto judío y la barbarie nazi son temas bastante recurrentes en el mundo del cine. Roberto Benigni le da una vuelta de tuerca a la desgracia para teñir de optimismo la más cruda de las realidades. Por eso, la primera vez que uno ve La vida es bella no hace más que maldecir al que tuvo la genial idea de acabar con ese padre justo antes de que los americanos liberen a los judíos del campo de concentración. El sofocón final y lo injusta que se antoja la vida después de ver el terrible desenlace de una historia que tenía todas las papeletas de terminar bien le valen el 10 a esta película. Pero, si hay que hablar de sofocones, el que se pega cualquiera que vea a esa Meryl Streep agarrar con fuerza el cierre de la puerta del coche mientras observa a Clint Eastwood marcharse para siempre. Si Los puentes de Madison hubiesen terminado bien, no sería más que otra historia de una aburrida ama de casa que decide pensar ella. Así, sin todas las aristas que el desenlace real plantea en el espectador. Por no hablar de Moulin Rouge, para la que siempre imagino un final alternativo. La terrible muerte de Nicole Kidman cuando todo parece que empezará a ir bien y ese desgarrador llanto de Ewan McGregor son la mecha que enciende un musical que de haber tenido final feliz sería una simple historia almibarada. Y, en el cine como en la vida, lo que provoca la lágrima se magnifica porque, aunque uno siempre quiera ir donde ríe, siempre será de donde llora.