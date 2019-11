Llameme clásica, me gusta votar

Las modas son muy fáciles de detectar y muy complicadas de destruir. Nohablo de alta costura, ni de tendencias en patronajes, hablo de los discursos de moda que crean, en positivo y en negativo, comportamientos de moda. Respeto profundamente a las personas que desde hace años se abstienen de su derecho al voto con su papeleta en blanco o nula porque opinan que la democracia no se reduce al voto. Los respeto aunque ni por asomo este de acuerdo con ellas. Llámeme clásica, me gusta ir votar. Por contra, me chirrían esos otros argumentos que escucho en bocas de tertulianos sin imaginación y de agitadores interesados y que, lamentablemente, buena parte de la sociedad reproduce como papagayos. No voto porque los políticos no hicieron su trabajo, no voto porque vamos acumulando elecciones y, mi favorito, no voto porque ya estoy cansado de votar. No vote, paisano, ya votará otro contra usted.