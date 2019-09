La Liga con gafas de cerca

El Cádiz de Álvaro Cervera sigue firme en su caminar. Ante el Deportivo se cuajó un buen partido y quedó demostrado que, aunque en la plantilla hay magníficos jugadores, hay un bloque titular bastante más conjuntado que otro. Tras las rotaciones ante el Alcorcón se volvió a la normalidad y se notó en el terreno de juego. El Cádiz es un equipo serio, bien plantado y con las ideas muy claras. A poco que todos los jugadores asimilen la idea principal de Cervera, y no haya diferencias entre titulares y suplentes, este equipo puede dar mucho de sí.

Parece que este año la prudencia está siendo la madre de todas ciencias en las declaraciones de entrenador y presidente. Es cierto que en ninguna de las temporadas anteriores se habló claramente de ascenso, al menos de manera oficial desde directiva y entrenador, pero Cervera evita hablar de objetivos y se centra en el partido a partido Y esta semana Vizcaíno ha declarado que el objetivo del Cádiz es ganarle al Almería. Me gusta esta filosofía. Como bien dice el presidente, el fútbol no hay quién lo entienda y en esta categoría y con esta igualdad no se puede vaticinar nada.

Y como hablar no cuesta dinero, ya hay algún que otro presidente declarando que su objetivo el ascenso. Por hablar que no quede. Es como si yo digo que mi objetivo que me toquen los Euromillones para comprar el Cádiz. Como objetivo está muy bien, pero cómo realidad la única manera de que yo sea dueño del Cádiz es en el FIFA en la Playstation. La temporada pasada hemos visto equipos históricos hundidos en la miseria y esta misma temporada estamos viendo como el Oviedo, que ascendió a Segunda en Carranza, está coqueteando peligrosamente con el abismo de la Segunda B. Como ven, el hombre propone y el fútbol dispone.

Así pues, objetivo número uno el Almería, y después ya veremos. El rival de esta semana es otro de los que han empezado con muchísima fuerza así que un empatito tampoco sería mal resultado. Y si ya somos capaces de ganar en Almería, de lujo. Luego habrá tiempo de pensar en lo que viene. Huesca y Zaragoza serán los siguientes compromisos, otros dos equipos metidos en la pelea por todo. Y en el horizonte se vislumbra el polémico partido contra el Málaga, que se plantea pedir la suspensión del encuentro por el virus FIFA. Los de la Costa del Sol se pueden quedar sin 8 futbolistas de una plantilla de 17. Yo no concedería esa suspensión, Y me explico. La Segunda División tiene un nivel espectacular, con jugadores de muchísima categoría, Y por ello parecería sensato que si hay partido de selecciones se parara la Liga tanto en Primera División como Segunda. Pero si el Málaga tiene sólo 17 futbolistas en plantilla es su problema. Nosotros tenemos 24.

Los límites salariales se los administra cada uno como puede. Y la temporada pasada, jugándonos el ascenso, nos quedamos sin Darwin Machís y Manu Vallejo. Si Michael Jackson le echaba la culpa al Boogie, que los malaguistas se la echen al jeque. Nosotros a lo nuestro , que es a ganar hoy.