El pálpito amarillo, un optimista de cuidado, se asoma a la clasificación de la división honorable (de honor, le llaman los periodistas veteranos) y se relame de gusto al ver el Glorioso líder. Bueno el líder de todos es el F. C. Barcelona; pero es que nosotros no vamos por esa liga a estas alturas de la temporada, no. El Glorioso es el líder de su liga, que está formada por Elche, Getafe, Valencia (¿quién lo diría, de un equipo que jugó dos finales de la Copa de Europa con Piojo López, Mendieta, Cañizares y otros?), Español, Almería y Valladolid. Es que aquí ganas un partido y, zas, ya te pones arribas. Así que alegría en la grey amarilla, el Glorioso es líder, vamos, que tenemos seis equipos por debajo y el descenso mucho más lejos, aunque en esta liguita el tenebroso batacazo está cerca siempre. Eso no hay que olvidarlo. Nadie daba un euro por este equipo de Cádiz que empezó la temporada alelado y se tragó cuatro goleadas, algunas por cero a cuatro. Pero, si la memoria me es fiel, despertamos en casa del Valladolid con una victoria. Hay que poner en valor este recorrido por el desierto de esta liguilla de siete donde nadie regala ni un vaso de agua. Si el Glorioso hubiera sacado tres o cuatro puntos en ese inicio infernal, nada más, ¿adónde estaríamos ahora?

Pero aterricemos, y lo que hay es que ahora todos los canijos están por debajo de nosotros y el abismo queda a cuatro puntacos, como decía un alumno mío de Puente Genil. Ya hemos aterrizado, y llegamos a la conclusión de que con ganar en la Tacita de Oro al de Pucela y al canijo del Elche, ya descendido en la última jornada, alcanzaríamos los 41 puntos, que, estimo, serían suficientes para quedarnos fuera de peligro. Esto no es hacer la cuenta de la vieja ni el cuento de la lechera, sino algo que cae adentro de lo verosímil. Dense cuenta que eso es contando todos los demás partidos por derrotas, cosa que, a lo mejor, pudiere no ser así, porque nadie puede asegurar que no se saque un puntillo en Villarreal o no perder con Yago Aspas en Carranza.

En cuanto al partidazo contra los ches, qué les voy a decir, el Glorioso dejándose el hálito durante noventa minutos en un canto al pundonor y a la vergüenza torera, cosa que contrasta bastante, o mucho, con la actitud sin alma del partido contra los de Navarra, partido en el que si se hubieran echado ovoides, como se hizo ayer, quizá no se hubiera perdido. Porque contra el atolondrado Valencia de centros y más centros laterales al área amarilla, igual que aconteció en el vetusto Mestalla, nos empleamos a fondo total, pues fue todo distinto, era otro equipo el que estaba sobre el tapiz verde. Pero no sólo eso: la afición se quedó con la garganta quemada hasta el admirable final. Llevamos entre todos al Glorioso en volandas. Desde los papelillos amarillos, una cosa linda, que regaron de nuestro color la zona de preferencia hasta los altavoces, los "palos" amarillos, el Manolito Santander resucitando con nuestro himno y la aparición, por fin, de las Brigadas amarillas, que este año estuvieron un poco apagadas; pero que cuando se ponen en modo Fórmula uno levantan todo el Carranza y hacen ganar partidos. Dejamos en paz a la directiva y fuimos al turrón, o sea, a salvar al Glorioso de tener el año que viene de jugar contra el inolvidable Gafa. Eso ya debe ser todos los partidos que nos quedan en casa: Brigadas inician la "bronca" y todo el campo le sigue. Los jugadores no son de mármol. Y se animan o se viene abajo psicológicamente, y ayer se vio como los sostuvimos con nuestro aliento, porque sobre el minuto sesenta se notó cómo casi todos estaban muy cansados. Por ejemplo, el gadita Alejo, fundido. Y los demás más o menos. Así que a volcarse, Brigadas gloriosas. Somos tuyos.

Mención aparte para el Mostru. El Mostru es Conan Ledesma. Qué paradones hizo. Jamás lo voy a criticar porque eso, es un mostru y como tal es sagrado. Pero no con los pies. Conan, un amigo te dice: "No quieras ser nunca más Ter Stegen", olvídate de los pies, lo tuyo son las manos. Y ahí eres un dios del Olimpo. Porque pasamos media hora de canguelo absoluto por esa locurilla que te dio de parar el balón en el área. No lo hagas más. Los corazones sufren para nada. ¿Te imaginas el segundo tiempo tan tranquilo que habríamos gozado con un dos a cero? Que sea la última, pisha, ¿vale? Un abrazo.