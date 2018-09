Por razones que desconozco no me llamó el miércoles 5 como habíamos quedado, me da una excusa que suena a salida por la tangente: "Me robaron el teléfono, Jaime", es la única explicación a su ausencia de las páginas del Diario. Pensé que había algún problema y no me iba a llamar más, pero su llamada de ayer me tranquilizó. Todo vuelve a la normalidad.

-Jaime, no conocía a un cantautor español de la época de Franco que se llamaba Nino Bravo. Mi amiga Irene me ha regalado una colección de canciones suyas y me han gustado muchísimo. ¿Lo conoces?

-¡Cómo no! Erika, era y sigue siendo uno de mis favoritos, pero te invito a que leas las letras, son increíblemente bonitas y con importantes mensajes.

-¿Alguna en especial?

-Sí. Hay una canción que compuso cuando los vopos, la terrible policía de la República Democrática Alemana, mataron a un joven que intentaba pasar a la Alemania Occidental. Como sabes fueron más de mil, pero este caso llamó poderosamente la atención de la opinión pública mundial y Nino Bravo le compuso la canción Libre.

-Qué terrible tragedia, Jaime. Tú vivías en Praga cuando cayó el vergonzoso muro de Berlín.

-Sí y lo viví muy de cerca, y pude ver a los miles de alemanes orientales que llegaban a Praga en aquellos coches de plástico, los famosos Trabant, para coger un tren hacia la libertad.

-Huían del "paraíso comunista". Como ahora los venezolanos.

-Bueno, en Checoslovaquia también tuvisteis la experiencia de ese llamando "paraíso comunista" que yo también viví, aunque desde la perspectiva de un diplomático extranjero.

-No me lo recuerdes, Jaime.

-Te adelanto parte de la letra de Libre: "Marchaba tan feliz que no escuchó / la voz que le llamó / l tendido en el suelo se quedó / sonriendo y sin hablar. / Sobre su pecho flores carmesí / brotaban sin cesar / Libre, como el ave que escapó de su prisión / Y puede, al fin, volar". Busca la letra completa, Erika, merece la pena. A ver ese "paraíso comunista" que nos venden algunos políticos dónde está. (Continuará)