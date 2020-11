Apelando a la libertad de enseñanza que recoge la Constitución, en pos del desarrollo de la personalidad de mi prole, exijo clases de (comienza retahíla): Ajedrez. Piano. Análisis del discurso audiovisual norteamericano (hollywoodiense en particular, pero no solo). Lengua informática o Neolengua (emoticonos, abreviaturas, etcétera). Redes sociales e internet, teoría y práctica. Horticultura. Gastronomía del hogar. Producción y conservación alimentaria. Bricolaje. Bricolaje avanzado. Albañilería y fontanería básica. Labores del hogar (fregar, barrer, quitar el polvo, todo eso es fácil, pero planchar..., ay, planchar). Introducción a las lenguas cooficiales europeas y norteafricanas. Árabe moderno. Chino estándar (supongo que mandarín y no cantonés). Folklore y patrimonio popular (Flamenco, Carnaval, ferias, romerías, botellones,…). Urbanismo de la Baja Andalucía. Mitología universal y religiones del mundo. Neopaganismo y Filosofías orientales. Ateísmo. Paraciencia natural comparada. Asamblearismo y liderazgo. Adoctrinamiento crítico. Fundamentos del código penal. Oratoria y discusión I y II. Marketing, publicidad y propaganda infantil. Nota: Todo esto, sin perjuicio de la gramática, ortografía, sumas, restas, el cuerpo humano y demás materias tradicionales, que os conozco y luego me tacháis de rarito.

Adicionalmente, exijo que el centro de estudios cuente con: Huertas autosuficientes, complejos endorréicos, sistemas dunares y retamar. Casamatas para el avistamiento de aves. Fuentes con agua potable o similar. Papel higiénico de cuatro capas (o seis). Videos VHS obsoletos (¡qué tiempos aquellos!). Inhibidores de wi-fi. Patios de recreo sin azúcares añadidos. Como extraescolares, opción opcional, talleres de biomecánica, seminarios sobre la historia del deporte callejero y competiciones de juegos cooperativos.

En caso de que me sean denegadas estas exigencias, asumiré por fin que no tengo ni idea de leyes y que lo de la libertad de enseñanza no iba por mí. Gracias.