Valoro mucho el papel del Estado en la sociedad. Soy totalmente contrario a un capitalismo salvaje sin regulación alguna. Pero también lo soy a un Estado que limita el desarrollo de la sociedad civil y desea controlarla. Por eso me opongo a algunos aspectos de la Lomleo, la nueva Ley de Educación.

Me opongo como lo he hecho en todos los casos anteriores en los que las leyes se han aprobado sin buscar el consenso del mundo educativo. Dividir nos debilita. Hacerlo en educación es muy grave: nos jugamos el futuro.

El Pacto de Estado sobre Educación parece imposible de lograr. Propongo, por eso, otra vía: pactar desde abajo. Invito a los educadores de Cádiz, tanto de la pública como de la concertada y privada, a que se encuentren y dialoguen sobre ellos mismos y su misión. ¿Cuántos prejuicios y malos entendidos existen de un lado y de otro que, hablando, podrían, tal vez, aclararse? Nuestros magníficos educadores enriquecerían mucho el panorama educativo si se acercasen a sus compañeros "del otro lado", con ganas de escuchar, de aprender, de compartir experiencias, logros y fracasos, sueños y desafíos. ¡Qué bueno sería si surgiesen proyectos comunes! ¡Qué ejemplo para los de arriba! ¿Quién se anima a organizar el primer desayuno-coloquio educativo? ¡Yo pago los churros!

¿Imposible? No lo creo. Hace años el Colegio San Felipe Neri participó en un programa de la Unión Europea, Comenius. Otros colegios de Cádiz lo habrán hecho también. Durante dos años trabajamos un tema común, alumnos y profesores de Primaria, de Islandia, Finlandia, Dinamarca y Cádiz, superando distancias, idiomas y culturas diversas. El resultado fue un éxito. Después de eso, ¿quién podrá convencerme que es imposible que un centro público y uno concertado de Cádiz puedan trabajar juntos? ¿Podemos con aquello y esto nos parece imposible?

Si es así, me volveré a Dios y le preguntaré. "¿Por qué nos has hecho tan raros?". Y escucharé su respuesta. "Eso no es cosa mía. Todo es mérito vuestro".