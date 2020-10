Welcome to my channel, my name is Lewis Texidor and I am a professional musician & engineer from Atlanta… No lo conocía, me lo encontré viendo youtube, me atrapó su español con fuerte acento norteamericano, su expresividad y de lo que se trataba el vídeo, esto es, de Camarón de la Isla. Tiene un canal de música en internet y un día quiso hablar de Camarón y Paco, primero por Paco, pero descubrió en directo al cantaor de las callejuelas. Fue toda una representación de la fascinación. Os invito a verlo en el canal YouTube, está en todo el mundo imaginable e inimaginable, poner el nombre y salen sus vídeos, pero empieza mirando el de Camarón. Yo lo miraba con mucha atención entrando y saliendo, con la imaginación, de los escenarios. El de este muchacho de fuerte acento norteamericano hablando un español muy simpático, con un solo borrón en un discurso más expresivo que comprensivo: a las palmas del flamenco le llama palmadas. Sólo eso, lo demás, por la vereda. Ya digo, es un vídeo de la fascinación completa de una persona por un artista. Que intenta explicar a través de las explicaciones que se da a sí mismo de lo que está oyendo. Lewis Texidor es músico también, al menos esa impresión me dio. Conoce la terminología y sabe aplicar los conceptos musicales al cante de nuestro José Monje Cruz. Digo que empezó con el Como el agua, con la guitarra magistral de Paco de Lucía, hasta que entra en escena nuestro paisano y canta con esa delicadeza y perfección que canta. Para la grabación, así muestra su entusiasmo; vuelve a oír un trozo de la misma, para de nuevo, hace gestos ostensibles de maravillado, dice que flipa, que la voz de Camarón tiene todos los acordes, que la guitarra de Paco es genial. Y avisa a los futuros espectadores de su vídeo de lo que viene ahora, porque se ha levantado con la melodía dentro de la cabeza. Habla de La leyenda del tiempo. Yo recordaba al Camarón que decía, si ahora no gusta, ya gustará. Como si pensara en este joven que puede que naciera poco antes de que José se fuera a la eternidad. Las partes más nítidas de este cante increíble son analizados desde la admiración completa, ora la batería, ora la guitarra eléctrica, la percusión y la voz de Camarón, el famoso cambio que hace, a la velocidad y a la melodía, dentro del compás.

Pensaba en el pueblo de Camarón, en lo que dijo un mediocre guitarrista de Jerez del cantaor isleño no hace mucho, en quienes sólo ven lo que a nadie interesa porque todos son el entusiasmo de Lewis, comparable a mi amigo Salva de Jaén, entusiasta completo, de una fidelidad absoluta a un cantaor y a sus cantes, tantos años después.

Como cientos que conozco.

Camarón no ha muerto, siempre lo digo.