La última edición del Trofeo Carranza ha sido un homenaje al fútbol femenino. Un hito en la historia del Trofeo y una referencia para los trofeos veraniegos. El historiador griego Epaminondas ha realizado una investigación en la que concluye que no ha sido ésta la primera vez que una mujer disputa el Trofeo, sino que en una ocasión participó durante diez minutos la jugadora brasileña Leocadinha.

El Trofeo Carranza era entonces una referencia en el fútbol mundial. La federación de fútbol brasileña autorizaba el aplazamiento de los partidos de liga a los clubes que lo disputaran. La recepción de los equipos como campeones a la vuelta era todo un acontecimiento.

Cuenta Epaminondas que algunos jugadores de uno de esos equipos comieron algo en mal estado en uno de los aeropuertos de escala. Llegaron a Cádiz con vómitos, diarrea y fiebre. El equipo brasileño no disponía de jugadores suficientes para el banquillo. Como parte de los directivos del club viajaba Leocadinha, jugadora de fútbol en Brasil, y ese día se vistió de corto por si acaso.

No estaba previsto que jugara, pero faltaban diez minutos para el final, no había más jugadores disponibles y tuvo que salir. El suceso pasó desapercibido hasta que Epaminondas lo hizo público.

Todos los equipos brasileños que han participado en el Trofeo se han apresurado a negar esta historia. Epaminondas ha respondido que si todos los equipos lo niegan, es porque debe ser verdad, y añade que él no es un historiador, sino un investigador de la historia y eso le permite cubrir huecos históricos con sus conocimientos. Algunos historiadores no han tardado en declarar que Epaminondas no es un investigador, sino un inventor de la historia, porque más que investigarla se la inventa.