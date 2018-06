Leguina y la historia

Te he llamado varias veces a tu casa sin conseguir hablar contigo", me espetó Erika apena descolgado el auricular.

-Estaba en Madrid en "asuntos".

-Y ¿Qué tal?

-Sucio, con obras por todas partes, y muchos turistas y encima un calor insoportable. Pero ¿qué es eso tan importante que te inquieta?

-No me inquieta. Me sorprende.

-Dime.

-¿Has leído unas declaraciones del Sr Leguina, el antiguo dirigente del PSOE, sobre los crímenes del socialismo en la II República y Guerra Civil?

-Sí, me han llegado por muchos sitios, creo que se han difundido hasta la saciedad. (https://www.hispanidad.com/confidencial/leguina-aconseja-al-psoe-que-eche-al-olvido-todas-las-atrocidades-de-la-guerra-las-de-uno-y-otro- ) Y también una columna de Sánchez Dragó habla de lo mismo. Él que fue encarcelado y represaliado por Franco.

-¿A que crees que se debe eso y ahora precisamente?

-Pues al anuncio del nuevo presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de modificar la Ley de la Memoria Histórica en un sentido aún más partidista y sectario que la actual. Una Ley que abre heridas que la Ley de Amnistía (hasta los terroristas de ETA salieron de la cárcel) y la Constitución del 78 habían cerrado y que ahora algunos pretenden abrir de nuevo.

-Pero enterrar a sus muertos, aunque haga 80 años, puede ser una cosa noble.

-Claro que lo es, pero siempre que sea igual para ambas partes. Todos eran españoles, a veces, muchas veces, de la misma familia o amigos, como pasa ahora en Cataluña, una sociedad partida por la mitad que quieren volver a romper.

-Pero ese reconocimiento público de los crímenes del socialismo…

-No hay nada nuevo Erika, eso se sabía, solo que se callaba. Si lo decías te llamaban facha y no sé cuántas cosas más. Ahora lo dicen socialistas con sentido de la responsabilidad que tratan de evitar una nueva catástrofe, un nuevo enfrentamiento civil que algunos insensatos parecen empeñados en provocar.

-Por cierto Erika. La republica Checa no quiere saber nada de inmigrantes.

-Jaime, desde Vaclav Klaus somos euroescépticos. Tú lo sabes.

-Ya veo (Continuará)