Hace una mañana hermosa y el sol quema la espalda desnuda al salir al jardín. Tirando para la ducha, Manolo, me dice una voz interior. Sí, señor, que al Carranza (olvidemos por unos minutos la asfixiante memoria histórica, que le dicen) hay que ir limpio y pulido, nada de olor sobaquero o el horrible hedor de pies. Como un Apolo, pues se trata de entrar en el templo amarillo del dios del fútbol.

Ya en modo apolíneo, no les digo más, comienzo a visitar la prensa nacional y, veo, con cabreo grande, cómo el Real de Madrid va a jugar en Gerona sin Benzema, Camavinga, Alaba, y otros dos que no he memorizado. Cinco, nada menos. Y uno sospecha, de inmediato, que piensan regalar el partido al equipo indepe. O, al menos, les da lo mismo. ¿Acaso Carlitos, conocido asimismo como Altaceja, pensaba que iba a ganar la liga en la Tacita de Oro? ¿Acaso pensaba que aún había liga y que la iba a ganar? O es un iluso o tiene algo contra el Glorioso, lo que sería aún peor, porque hicieron el mejor partido del año y parecía se les iba a ir el alma en el intento. En cuanta a esta tarde el Pálpito me anuncia que la palmamos frente a los de las cadenas.

Lo que yo dije: cuatro en el buche y otro que se nos escapa del descenso, que está cada vez más cerca, como una enfermedad incurable que nos persiguiera desde el verano. Se nos presentaba el partido, como muy, muy difícil, pues Osasuna es este año, por lo menos, subcampeón de España. Y todavía recuerdo el año pasado, que íbamos ganando en el minuto noventa y perdimos dos a tres al final con dos testarazos creo que de Quique García, ¿no?

El pálpito esta vez, desgraciadamente, se ha cumplido. Lo que yo dije: cuatro en el buche albo y otro que se nos escapa del descenso, que está cada vez más cerca.

Ya en casa, y de noche, intento escribir esta cosa desagradable que es hablar de una derrota de la legión amarilla. Como dice el título, el único que puede salvarse del descalabro es Conan, un Ledesma colosal que nos salvó de una goleada ante este rocoso equipo que siempre nos termina ganando. ¿Cómo lo hacen? Digo el ser tan competitivos. A ver si copiamos la chuleta que los rojos llevan años copiando en el examen de la permanencia. A ver cuándo fichamos un mirlo blanco como ese cuatrigoleador apedillado Castellano. Nosotros nos conformamos con el eterno Sobrino, el invisible Mondongo, el valeroso y torpón Cris, que, por cierto, falló un gol de cárcel, el comekilómetros con nombre de santo, el sobador de bola Alcaraz. Cris del descendido Lugo procede, no les digo más. Desde Mágico a quién hemos traído, díganme, ¿qué gran fichaje hemos hecho? En otros tiempos fichábamos canela, empezando por ejemplo por el inolvidable Carvallo, un tipo que lo mismo sacaba una falta con una pierna que con otra. ¿Es que ya no existen los Ibáñez, Eloy, Ortega, Quino, con quien tantas mareas bajas jugamos juntos en el equipo de los Amaya, allá en el Castillo? Te mando un fuerte abrazo, Quino, eterno 9 de España. Y si no se fichaba a nadie de afuera ahí estaba el Glorioso B o la provincias, que nos surtían de Botubot, Baena, gran cabeceador, los Mejía, Soriano, Andrés y el estratosférico Migueli. Etcétera.

Dicen que nosotros tenemos superávit. Ole, Viva España.