Una de las privaciones, aunque no la más grave, que nos ha traído este tiempo extraño ha sido el aislamiento, la gran dificultad para vernos con familia y amigos. Nos hemos privado del placer de la tertulia, placer que, dicho sea de paso, iba ya un poco de capa caída. Cosas de una "cultura" que tiende a individualizar y a separar, si no me equivoco.

En estas circunstancias se ha hecho preciso buscarse la vida para no caer en el más letal aburrimiento; en especial las personas que hemos rebasado la edad laboral, ésa que ahora parecen proponerse alargar hasta la senilidad. Un disparate.

Una opción era ver mucha tele, cosa que no me parece mal, si se hace con criterios selectivos. A mi me gusta ver la televisión y no me parece ningún desdoro hacerlo, dicho con el respeto debido a los "intelectuales" que reniegan de ella.

Mi alternativa principal ha consistido en lo que podría denominar la lectura errática.

Me explico: hay momentos en la vida en que leemos organizadamente; por ejemplo cuando somos estudiantes y, peor aún, cuando nos convertimos en esa especie de mutantes que llamamos opositores. En tales situaciones más nos vale programar las lecturas so pena de ser suspendidos, o de no obtener el anhelado puesto de trabajo.

En cambio, cuando uno se halla exento de esas obligaciones, pude permitirse el lujo de leer lo que le dé la gana. Y conste que el retornado también disfrutó de las lecturas obligadas por su estado discente y posteriormente docente. Sin embargo ni comparación con leer lo que a uno le sale al paso y cuando le parece. La lectura errática.

Si, de forma igualmente desordenada, echo la vista atrás sobre libros que he leído en estos últimos meses, "retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos", que dijo Don Francisco de Quevedo". Me encuentro con Tito Livio: "Ab Urbe Condita". Es curioso cómo cambia la perspectiva con la edad, creo que a mejor. Yo había leído y hasta estudiado ese libro allá en mis remotos tiempos de estudiante, pero ahora ha sido cuando creo haberme enterado mejor de lo que cuenta y analiza Livio en su obra.

Releer ciertos libros me parece esencial, por ejemplo, el Quijote, que es un libro caleidoscópico, con tal cantidad de facetas y posibles lecturas, que es imprescindible echarle mano de vez en cuando para disfrutarlo de veras. Por eso me parece un disparate hacer obligatoria la lectura escolar del Ingenioso Hidalgo, error que ha incapacitado a tantos estudiantes para gozar posteriormente de sus maravillas.

En mi vagabundeo lector, he pasado muy buen rato con Eduardo Mendoza: "Las barbas del profeta", una obra que repasa con finísimo sentido del humor los relatos bíblicos, a través de las enseñanzas de la "Historia Sagrada", asignatura que los de nuestra generación hubimos de cursar en escuela e instituto. La diferencia es que a Don Eduardo le fascinó aquello y a mi, lo reconozco, me trajo bastante al fresco.

Impresionante el "Viaje a Andalucía" de Juan Marsé, uno de los más brillantes novelistas que ha dado este País, Cataluña en particular. Querido lector chiclanero: no te pierdas los capítulos que Marsé dedica a nuestro pueblo (que entonces ni soñaba en llamarse "ciudad") y a los de nuestras proximidades. Claro que te va a dejar un regusto ligeramente amargo; pero como dice el clásico ya citado: "si es amarga la verdad, quiero echarla de mi boca…"

En el errático periplo literario, tuve el antojo de recuperar una lectura infantil: Richmal Crompton y su inefable Guillermo, mi tocayo. Sin nostalgia, más bien con asombro, he recuperado la delicia de leer con ojos de abuelo las aventuras de ese chico tan travieso y tan real. Toda comparación dicen que es odiosa; pues lo siento, pero si comparo a este chaval con otros que andan haciendo virguerías en escobas y trucos mágicos de forma desagradablemente competitiva, pues…

También he recalado en Simenon, especialmente en el comisario Maigret, a quien inevitablemente pongo cara de Jean Gabin. Ahí me esperaba una sorpresa: "La nieve estaba sucia", una novela diferente, muy distinta a las policiacas del maestro belga. Se trata de una obra durísima, implacable, que en algunos momentos te traslada a Franz Kafka. No apta para almas especialmente sensibles, pero muy interesante desde mi punto de vista.

Y dale con las novelas policiacas y sus autores: me he zampado la autobiografía de Agatha Christie, sabrosa lectura que te pone en contacto con un personaje tan familiar como sorprendente. Inevitable, entonces, recuperar algunas historias de Hércules Poirot y Miss Marple. Y venga errar por los libros más variados.

También he escrito: como todos los años por Reyes he escrito mi cuento anual para mis nietos, que siempre son sus protagonistas: "Los primos y la máquina del tiempo".

Feliz año, amigos.