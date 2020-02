Lagrimitas de pollos

Debo reconocer que me da la risa viendo llorar a esta subespecie humana del Carnaval. Bueno, y también me dan vergüenza. Pavos y pavas, pollos y... carnavaleras féminas que se toman la competición como si les fuera la vida en ello. Lloran porque no pasan a la final y lloran porque pasan. No hay quien les entienda. Y, como no tienen sentido del ridículo, no les importa aparecer en fotos y en videos dando saltos y alaridos cuando escuchan el fallo del jurado. Se abrazan y casi se aparean como pitecántropos en celo. Una estampa digna de esta fauna del colorete. Además, la mayoría de las lágrimas son más falsas que una peseta con sus caras. Impostura total. Lo hacen para parecer gente sensible. A mí no me la dan, desde luego. Igualito que las lágrimas que derraman esos hermanos de las cofradías que se quedan en el templo cuando llueve. Igualito que las que vierten los costaleros cuando portan por La Campana al Señor del Gran Poder. Eso sí que es emoción de verdad. Pero, ¿llorar porque tu agrupación no va a cantar en esa infame noche tan larga o va a tener la oportunidad de castigar a los televidenetes una noche más? Pues sí, así son estos atorrantes. Me queda el consuelo de lo poco que queda para la Cuaresma. Pero hasta entonces falta lo peor. Hasta hoy, la barbarie y el buen gusto al menos se han mantenido encerrados en el Teatro Falla. Pero mañana, ay mañana, las hordas invadirán las calles que habrá que desinfectar con zotal para el Via Crucis de las hermandades. Allí estaré yo. Llorando de verdad y por algo que merece la pena.